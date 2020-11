E-commerce, se sei una Pmi o vai su Amazon o niente

Notizie a due facce per le Pmi italiane. Mentre Amazon diffonde i dati – molto lusinghieri – sul successo delle 14 mila Pmi italiane che vendono su Amazon.it, il Politecnico di Milano certifica che però nel nostro Paese oltre il 75% delle piccole e medie imprese italiane dichiara di non effettuare vendite online, mentre è appena del 15,8% la quota di chi esercita attività di e-commerce sul proprio sito o sulla propria app.

Un’Italia digital-commerciale a due facce, insomma! Ma andiamo con ordine.

Amazon comunica che “da giugno 2019 a maggio 2020, i partner di vendita italiani hanno registrato vendite per una media di oltre 75.000 euro ciascuno, e hanno venduto in media più di 100 prodotti al minuto nei nostri negozi online. Le oltre 14.000 piccole e medie imprese italiane che vendono su Amazon.it hanno registrato vendite all’estero per più di 500 milioni di euro. Di queste, circa 600 le realtà che hanno superato il milione di dollari in vendite. A oggi, le piccole e medie imprese italiane che vendono su Amazon.it hanno creato oltre 25.000 posti di lavoro. In particolare, i partner di vendita italiani: hanno venduto più di 60 milioni di prodotti nei nostri store, rispetto ai 45 milioni venduti nello stesso periodo l’anno precedente; hanno venduto in media più di 100 prodotti al minuto; hanno registrato vendite per una media di oltre 75.000 euro, in crescita rispetto ai 65.000 euro circa nello stesso periodo dell'anno precedente”.

E il Politecnico? Fotografa – meritoriamente – l’altra faccia del fenomeno.

In Italia, arriva al 76% la quota di Pmi che non effettua vendite online, in uno scenario in cui l’emergenza sanitaria ha avuto l’effetto di accelerare ulteriormente e in modo capillare l’adozione di questo canale d’acquisto da parte dei consumatori. Inoltre, ancora troppe poche aziende (il 15,8%) hanno sviluppato un proprio sito o una propria app di e-commerce sul quale vendere i propri prodotti.

Le piccole e medie imprese italiane hanno dimostrato negli ultimi anni un’enorme resilienza di fronte a mercati particolarmente turbolenti e a scenari in continua e rapida evoluzione. Tuttavia, c’è la necessità impellente di accelerare gli investimenti nel digitale, ormai diventato centrale per la competitività e – in numerosi casi – addirittura per la sopravvivenza delle imprese stesse.