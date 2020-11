Dollaro in volo del 15% entro il 23, parola di Goldman Sachs

Un nuovo rapporto di Goldman Sachs prevede che il dollaro statunitense potrebbe valere il 15% in meno entro la fine del 2023, indipendentemente da ciò che accadrà alle elezioni. Quando l'economia globale sta attraversando un periodo particolarmente difficile, il valore del dollaro tende ad aumentare man mano che gli investitori acquistano titoli di stato statunitensi. Ma ora che stiamo iniziando a uscire dalle profondità della crisi del coronavirus, il valore del dollaro comincia a scendere di nuovo. E Goldman Sachs ritiene che potrebbe avere il 15% in più da scendere - fino al livello più basso dal 2014.

Il ragionamento della banca d'investimento è questo: si aspetta che l'economia globale si riprenda nettamente dalla recessione indotta dalla pandemia e che i tassi d'interesse statunitensi rimangano bassi, il che ostacolerà la domanda di obbligazioni statunitensi e, a sua volta, del dollaro. E mentre Goldman non sa esattamente quando il dollaro crollerà - la linea temporale potrebbe essere influenzata dalla pandemia e dall'esito delle elezioni - è sicuro che alla fine un crollo si verificherà. Goldman ritiene che il calo di valore del dollaro potrebbe essere accelerato se i Democratici vinceranno sia la Casa Bianca che il Congresso alle elezioni di martedì. Ma anche se le cose rimarranno così come sono, si aspetta che il dollaro inizi a cadere all'inizio del prossimo anno. Gli investitori alla ricerca di un vero e proprio rifugio sicuro in mezzo alle turbolenze elettorali, quindi, potrebbero voler abbandonare del tutto il dollaro: Goldman raccomanda invece lo yen giapponese. Come investitore, il vostro patrimonio è direttamente influenzato quotidianamente dalle oscillazioni della valuta. Acquisti in un'altra valuta ogni volta che investe al di fuori del suo paese d'origine, e anche le aziende nazionali in cui investe quasi certamente acquistano o vendono ad aziende straniere. Vale quindi la pena di osservare molto da vicino il dollaro, che per la maggior parte misura la valuta più importante del mondo.