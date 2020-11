Ett, industria digitale creativa con headquarter a Genova, ha realizzato la piattaforma www.saloneorientamenti.it per la 25a edizione di Orientamenti - quest’anno interamente digitale dall’10 al 12 novembre - il più grande salone italiano sull’orientamento, sulla formazione e sul lavoro promosso da Regione Liguria. La piattaforma è un luogo di incontro innovativo e flessibile, creato su misura e nato in un anno in cui l’emergenza Covid ha avvicinato l’Italia alla digitalizzazione e ha spinto Orientamenti a cambiare pelle, per diventare un salone fruibile ovunque ci si trovi.



Interattiva e coinvolgente, la piattaforma è stata completamente progettata e sviluppata per rispondere alle esigenze di Orientamenti e propone ai visitatori un’esperienza unica. Iscrivendosi, l’utente viene indirizzato in base alle sue aspirazioni e ai suoi interessi e, mediante un sistema di tag, accompagnato lungo un percorso immersivo e personalizzato tra espositori, eventi, webinar con esperti di settore e incontri in streaming da non perdere: un vero e proprio tour virtuale confezionato su misura. Potrà navigare tra gli stand in 3D, chattare o fissare videocall con i referenti di scuole, università, aziende e istituzioni. (https://www.youtube.com/watch?v=hhwNYsRzOEQ)



Giovanni Verreschi, AD di Ett: “L’emergenza ci ha spinto verso lo sviluppo di un format, fruibile ovunque ci si trovi, che consentisse agli utenti di fare le proprie scelte orientative anche nel contesto che stiamo vivendo. La piattaforma www.saloneorientamenti.it è, infatti, un luogo digitale e interattivo di incontro per scegliere il proprio futuro in base a interessi e preferenze che, avvalendosi delle più avanzate tecnologie, possono essere discusse e verificate alla luce dell’esperienza professionale degli orientatori. Siamo orgogliosi, come Ett, di potere giocare un ruolo importante nel processo di digitalizzazione rivolto alle giovani generazioni”.



Il Tour virtuale riproduce gli stand in tre dimensioni per rendere “reale” l’esperienza immersiva all’interno del Salone. Attraverso un meccanismo di gamification studiato da Ett, gli utenti possono, inoltre, accedere al gioco Orientamenti https://www.youtube.com/watch?v=XYxHarQ1ulk che li porta a esplorare le quattro aree attorno alle quali è strutturato l’evento. Scopo del gioco è ottenere il Talismano dei Progetti Futuri ed essere guidati nelle proprie scelte per gli anni a venire.



Le aree tematiche dell’evento sono quattro.

Attraverso l’area arancione – conosci te stesso – si accede alla “Stranger Room”, un video gioco alla scoperta di se stessi, con prove e stimoli per scoprire i propri limiti e imparare a conoscerli e superarli, partecipando ai test sull’orientamento e parlando con gli orientatori. Nell’area verde – conosci il lavoro – si scopre come le aziende affrontano il cambiamento, seguendo webinar-laboratori delle imprese e il progetto “Check out: are you ready?”, una serie di seminari dedicati agli studenti di medie e superiori, durante i quali i partecipanti scoprono, mediante test divertenti, le professioni più in linea con le proprie competenze. L’area rossa – conosci la società – è stata ideata per scoprire come evolve la società e come si gestisce il cambiamento anche attraverso l’impegno sociale e civile, il volontariato e lo stile di vita sano grazie allo sport. È un’area che aiuta anche a conoscere la cultura dello sviluppo sostenibile e dell’economia circolare.

Nell’area blu, infine, – conosci la formazione - si scopre come cambiano il modo di apprendere ed i percorsi formativi grazie alle nuove tecnologie ed alla didattica a distanza. Ciò è reso possibile interagendo con l’Ufficio Scolastico Regionale e con gli psicologi dell’Università di Genova.



Tutti gli eventi e i webinar che si svolgeranno nel Salone Orientamenti rimarranno a disposizione sulla piattaforma. L’orientamento, insomma, proseguirà e tutti i percorsi, le informazioni e le attività di www.saloneorientamenti.it saranno fruibili per un ampio periodo in maniera da dare l’opportunità a tutti di intraprendere i percorsi di orientamento. Un’altra importante testimonianza di come il progetto promosso dalla Regione Liguria abbia saputo “cambiare”.