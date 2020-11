L’alternativa pesante è sempre più verde

«La pandemia ha fatto letteralmente a pezzi le vendite di veicoli, con crolli che hanno raggiunto il picco ad Aprile dove solo Gdo, trasporto freddo e prodotti farmaceutici hanno permesso che il settore non si fermasse del tutto». Fabrizio Buffa, Iveco Alternative Tractions Manager, non riesce a non ricordare con particolare emozione i giorni della quarantena forzata, quando le notizie che arrivavano da Wuhan si sono progressivamente abbattute sulle nostre vite.

I mesi del lockdown, in cui il Coronavirus si è affacciato con prepotenza sull’Italia, sembrano al tempo stesso vicini e lontani. Vicini perché hanno cambiato in modo significativo le nostre vite, lontani perché hanno sancito un periodo di blocco forzato che oggi, nonostante un rialzo significativo dei contagi, sembra la proverbiale extrema ratio. Nel frattempo, tutti i comparti hanno dovuto imparare diverse lezioni. L’autotrasporto, ad esempio, ha accelerato una transizione verso forme alternative di carburanti che era già in atto ma che ha avuto una spinta decisiva proprio durante la pandemia.

Ora però si può (e per certi versi si deve) ricominciare a guardare al futuro. Partendo da dei segnali di ripresa che ci sono. La produzione industriale, ad esempio, è tornata su livelli di poco inferiori a quelli di gennaio 2020, e, a partire dal mese di giugno, molti comparti hanno ricominciato a marciare. A settembre, poi, si sono visti i risultati degli incentivi messi a disposizione dal governo per l’ammodernamento del parco auto. Il mercato dei mezzi pesanti, ad esempio, «ha fatto registrare +30,4% rispetto allo stesso mese del 2019 – spiega Buffa -, portando ad una perdita consolidata ad oggi del mercato pesante del -19,5%. Il settore green è quello che sta dando e potrà dare una spinta importante di ripresa essendo anche al centro delle politiche di ripartenza della comunità europea. All’orizzonte si affacciano nuove tecnologie, quali elettrico ed idrogeno con time-to-market che si stanno incredibilmente accorciando, ma anche carburanti compatibili con tecnologie disponibili quali il BioLng. Il sentiero è tracciato e vogliamo continuare a percorrerlo da protagonisti».

Proprio le nuove forme di alimentazione per i trasporti dal biogas a Lng (il gas naturale liquefatto) stanno diventando sempre più importanti. L’intero settore sta vivendo una fase di importante crescita in Europa. E la conferma arriva dal numero di immatricolazioni: se fino a pochi anni fa si parlava di un mercato da qualche centinaio di unità, oggi rappresenta il 3% del totale, con una punta del 10% in Italia, che nel settore conferma il suo ruolo di leadership. «Questo grazie – aggiunge l’ Iveco Alternative Tractions Manager - a politiche europee e nazionali che supportano la scelta dei trasportatori e dei produttori di biometano, ma soprattutto anche agli indubbi vantaggi che tale tecnologia dimostra: dalla riduzione dei consumi, a quella degli inquinanti e della CO2, a un vantaggio economico decisamente significativo nei costi totali di esercizio. Facendo parlare i numeri, ad oggi abbiamo venduto globalmente più di 35mila unità di cui oltre 12mila a Lng. L’anno scorso sono stati quasi 1.300 i veicoli pesanti immatricolati in Italia alimentati con il gas naturale liquefatto. E ci si aspetta che a fine 2021 possano esserci sulle strade italiane più di 5mila veicoli trainati da Lng». Si tratterebbe dell’1‰ dell’intero parco circolante (secondo i dati Anfia). Un traguardo particolarmente rilevante. E l’intenzione di Iveco è quella di continuare a investire per far guidare mezzi all’avanguardia sia per quanto concerne l’alimentazione, sia per quello che riguarda l’apparato tecnologico, offrendo la più ampia gamma di veicoli alimentati a Cng (gas naturale compresso), Lng, e, a breve, anche elettrici e a idrogeno.

Un ruolo fondamentale, ovviamente, lo devono giocare le istituzioni. Il Green New Deal di cui si discute da tempo, la necessità di destinare il 37% dei 209 miliardi del Redovery Fund alla sostenibilità e la transizione energetica avviata già prima del Covid sono tutti tasselli su cui deve per forza intervenire il governo. Magari aumentando e rendendo strutturali i meccanismi di incentivazione per i veicoli meno inquinanti. «Il tema a livello istituzionale è sempre molto complesso e variegato. Segnali importanti – sottolinea Buffa – sono sicuramente arrivati dal nuovo fondo investimenti per il biennio 2020-2021, che ha messo sul piatto circa 46 milioni per l’acquisto di veicoli a trazioni alternative, e dal decreto del 2018 sul biometano, che ha dato il via ad un processo di costruzione e trasformazione di impianti che sta cominciando a dare i suoi frutti in questi mesi in termini di reale disponibilità di prodotto bio».

I vantaggi del trasporto pesante green vanno dalla riduzione delle emissioni al vero e proprio risparmio sui costi di esercizio

Ovviamente, se ci si focalizza sul solo comparto dei veicoli pesanti, non si può pensare a meccanismi incentivanti che si fermino esclusivamente all’acquisto del mezzo. Bisogna pensare a sistemi di scontistica sul pedaggio autostradale, sulla falsariga di quanto fatto in Germania, dove c’è l’esenzione totale dal pagamento per i mezzi meno inquinanti. È bene ricordare, infatti, che la gratuità delle autostrade non riguarda i Tir con peso complessivo pari o superiore a 7,5 tonnellate. Venendo all’Italia, poi, lungo la Bre.Be.Mi è in atto uno sconto del 30% per chi percorre quel tratto con veicoli alimentati a Lng. «Questo sistema – aggiunge Buffa - permetterebbe di legare più direttamente la riduzione di CO2 a incentivi economici: più chilometri vengono percorsi con mezzi sostenibili, maggiore è il contributo alla diminuzione delle emissioni di CO2 e maggiori sono anche i benefici economici. L’altro tema centrale da affrontare a mio avviso sarà la certificazione della tracciabilità del biometano e, in particolare ciò che interessa l’ultima parte della filiera: la vendita del BioLNG al trasportatore/consumatore finale. In ultimo, fondamentale sarà riconoscere i benefici di tale carburante anche all’interno del calcolo Vecto (Vehicle Energy Consumption Calculation Tool, un parametro che permette di misurare le emissioni di CO2 e il consumo di carburante dei costruttori europei, ndr)».

D’altronde, il comparto è in fermento come mai prima d’ora. È l’intero modo di pensare il trasporto su gomma a dover essere ripensato. Per quanto concerne la propulsione, le novità più interessanti verranno da BioLng, Elettrico ed Idrogeno. «Il BioLng, disponibile da subito e compatibile al 100% con il nostro nuovo IVECO S-WAY che garantisce autonomie fino a 1600 km, permette di ottenere emissioni di CO2 praticamente nulle nel ciclo Well-toWheel – aggiunge Buffa - ed è quindi la soluzione migliore per centrare da subito gli ambiziosi obiettivi fissati dalla comunità europea al 2025 e al 2030. L’elettrico vedrà la sua naturale applicazione in ambito della logistica urbana dell’ultimo miglio, ma anche in quello della distribuzione regionale. Affronteremo quindi la sfida non solo con il Daily, ma anche con il Nikola Tre, neonato dalla collaborazione con Nikola Motors, i cui test sono già in corso, che permetterà di avere un pesante stradale con autonomie fino a 400-500 km. Infine l’idrogeno, usato come fonte di alimentazione per le fuel cells, che assicurerà autonomie fino ad 800-1000 km con tempi e procedure di rifornimento del tutto simili a quelle a cui siamo abituati con i mezzi a combustione interna. È necessario, come già avvenuto per l’Lng, un adeguamento delle infrastrutture di rifornimento/ricarica con adeguati investimenti e sussidi. La velocità di tale adeguamento condizionerà la velocità della transizione energetica».

Anche l’associazionismo avrà un ruolo importante in futuro: soggetti come Alis, che si battono per una logistica sostenibile e integrata, hanno fatto da cassa di risonanza per un tema divenuto non più procrastinabile. «Questo è e sarà elemento centrale della trasformazione del settore dei prossimi anni – conclude Buffa –. Riteniamo che il trasporto intermodale rappresenti uno dei principali cardini di tale trasformazione e dello sviluppo del nostro Paese, permettendo di migliorare la competitività dell’Italia sia su nuovi mercati sia nei confronti di concorrenti internazionali. Oggi in Italia è immaginabile uno scenario in cui le autostrade del mare siano un prolungamento delle autostrade tradizionali. Se consideriamo inoltre che anche il settore navale vede favorevolmente l’impiego di carburanti alternativi quali l’Lng e, se a questo aggiungiamo le prossime realizzazioni dei depositi costieri di Ravenna e Livorno, è facile intuire come i due mondi siano in realtà uno unico».