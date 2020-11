Con la gomma virtuale la performance è reale

Quando si parla di sostenibilità in genere ci si sofferma solo sull’aspetto ambientale. Ma ci sono altri due ambiti, altrettanto importanti, che vanno tenuti in considerazione: quello sociale verso il cliente e quello economico verso i dipendenti e gli altri stakeholder di un’azienda. Solo tenendo insieme queste tre facce si può ottenere un vero effetto dirompente». Piero Misani, senior vice president research & development di Pirelli, lavora nell’azienda della Bicocca da oltre 35 anni e oggi è a capo della divisione di ricerca e sviluppo. Il che significa gestire la sperimentazione e l’efficacia dei processi produttivi. Naturale che in un’industry come quella in cui si muove Pirelli il tema della sostenibilità sia particolarmente sentito.

Non per niente, l’azienda ha iniziato un percorso che procede per “raddoppi”: da oggi al 2025 si vuole arrivare a costruire pneumatici da fonti rinnovabili in una percentuale che passerà dall’attuale 20% fino al 40%, per poi diventare del 60% nel 2030. Un obiettivo ambizioso che si somma all’intenzione di impiegare nei prossimi cinque anni il 3% di materiali riciclati e meno del 40% di derivazione fossile, mentre tra dieci anni si vuole più che raddoppiare il primo valore (portandolo al 7%) e tagliare ulteriormente la derivazione fossile fino al 30%. «Il primo punto su cui ci siamo concentrati in un’ottica di maggiore sostenibilità – prosegue Misani – è quello di avviare processi di virtualizzazione. Un’idea che era partita già ben prima della pandemia da Coronavirus, ma che ha avuto una fortissima accelerazione nei mesi del lockdown. È naturale, perché si fanno meno prototipi fisici, di conseguenza anche da casa si può lavorare per la fase di progettazione e test, impiegando software che simulino in tutto e per tutto la realtà».

Gli strumenti di cui dispone Pirelli sono molteplici: si va da pacchetti software per l’inserimento dei dati fino alla possibilità di modellare ogni singolo comportamento dello pneumatico. All’inizio del processo di virtualizzazione si è cominciato a sperimentare momenti più standardizzabili nella vita dello pneumatico, come nel caso dell’aquaplaning. Per arrivare poi oggi a poter predire il percorso di qualsiasi vettura, modellando il comportamento dello pneumatico in base a qualsiasi variabile possibile.

Pirelli ha implementato policy e procedure per la gestione sostenibile della gomma naturale

«L’ultimo step del processo in atto – aggiunge Misani – è rappresentato da un test virtuale su un simulatore di guida in grado di replicare il comportamento della singola vettura che viene caratterizzata da una mole di dati che può essere fornita dal produttore e incrociata con le informazioni di cui disponiamo. Il pilota si siede ed è come se fosse realmente in pista. Oltre al simulatore normalmente in utilizzo in Pirelli, stiamo anche collaborando con il Politecnico di Milano per realizzarne uno ancora più avanzato, con una modalità di sviluppo simile a quella delle macchine usate per l’aeronautica».

Così facendo, il costruttore riduce drasticamente il numero di prototipi di pneumatici che deve realizzare per i test, oltretutto diminuendo anche i tempi di lavorazione, perché caricare un programma software richiede sicuramente meno ore che produrre da zero uno pneumatico. E inoltre non ci sono neanche i problemi relativi alla prenotazione delle piste. Dunque tre vantaggi: efficienza, costi e sostenibilità perché non vengono prodotti i materiali. Naturale che dal punto di vista del prezzo che Pirelli deve pagare non ci sia un taglio del 100%, perché le competenze necessarie si traducono nel dover assumere personale adeguato per il processo di virtualizzazione. «Non abbiamo eliminato la fase “fisica” – precisa Misani – perché la validazione avviene ancora con i meccanismi tradizionali. Ma su tutto il resto siamo intervenuti profondamente. La virtualizzazione, ad esempio, può far combaciare migliaia di variabili: alcune assolute, altre relative. Alle prime appartiene ad esempio l’aquaplaning o la resa chilometrica; alle seconde i percorsi, la vettura, la temperatura, i fondi stradali, lo stile di guida. Ognuno di questi macroparametri, poi, può ulteriormente essere diviso in migliaia di variabili».

Un altro tema di enorme importanza in un comparto come quello degli pneumatici riguarda l’impiego dei materiali. Oggi gli pneumatici provengono per una percentuale ancora importante da fonte fossile. Si continua a parlare molto di riciclabilità, ma nel settore diventa un po’ più complesso perché lo pneumatico è composto da diversi materiali: oltre alla gomma c’è il metallo, il rayon e attualmente la percentuale di recupero è ancora limitata. «Il focus principale – aggiunge il responsabile R&D di Pirelli – deve quindi essere quello di rendere lo pneumatico costruito con materiali provenienti da fonti rinnovabili. Un percorso su cui siamo attivi già da tempo e che ci vede raddoppiare la componente ogni cinque anni. Inoltre abbiamo abbracciato in pieno la rivoluzione della silice, che permette di abbassare la resistenza al rotolamento e di migliorare la gestione sul bagnato. E per ottenere questo materiale possiamo impiegare gli scarti naturali della produzione del riso. Oggi stiamo gestendo questo procedimento su scala globale e abbiamo implementato policy e procedure per la gestione sostenibile della catena di fornitura della gomma naturale».

Ulteriore aspetto su cui concentrarsi quando si parla di sostenibilità è quello relativo alle prestazioni degli pneumatici. Questi ultimi, infatti, devono rispondere a due requisiti fondamentali per essere sempre più “eco-safety”: diventare più leggeri e consumarsi di meno. Pirelli si è data come target la riduzione del peso del 10% nei prossimi anni, un obiettivo sfidante e che impone un lavoro intenso sullo pneumatico per assicurare performance sempre eccellenti e un’ottima resa chilometrica. «Siamo particolarmente attenti su questo punto – ci racconta Misani – che è diventato uno dei capisaldi della nostra aumentata attenzione verso la sostenibilità. La sfida, insomma, è proprio quella di avere uno pneumatico più leggero e più duraturo, con un conseguente impatto positivo sull’intera catena di fornitura. Ogni ragionamento di questo tipo, poi, passa inevitabilmente anche dal tema della sicurezza. Essere più leggeri e con minore usura contribuisce a incrementare l’affidabilità dei veicoli. In particolare, è sul bagnato che si vede il miglioramento che possiamo offrire: dare al guidatore una riserva di grip aggiuntiva è la vera chiave per riuscire a recuperare il veicolo senza andare incontro a un evento per nulla piacevole».

L’ultima domanda che rimane è quella relativa alla sostenibilità economica di un modello improntato su una maggiore durata degli pneumatici e su un minore impiego di materiali. Se bisogna dare garanzie a stakeholder e dipendenti, infatti, come si riesce a farlo se si dà vita a un prodotto più longevo che necessita quindi di essere sostituito meno frequentemente? In genere, infatti, la coperta è sempre stata corta nel mondo degli pneumatici: maggiore sicurezza o migliori performance? Oggi si è riusciti in qualche modo ad “allungare” questa coperta, superando dei compromessi che sono sempre stati tipici del comparto. Ad esempio, i cosiddetti “all season” erano indicati fino a non molto tempo fa solo a una determinata tipologia di automobilisti, mentre oggi sono adatti per una fascia di clienti molto più ampia.

«Ci muoviamo all’interno di un mondo estremamente competitivo – conclude Misani – in cui la leva del prezzo non è l’unica che possiamo attivare. Ci sono, infatti, anche i volumi. L’idea è quindi quella di produrre pneumatici sempre migliori, più sostenibili e che ci permettano di crescere nel nostro comparto di riferimento. Per questo il ragionamento non si basa solo sul prezzo del singolo pneumatico, ma anche sulle quote di mercato. Perché il prodotto farà sicuramente più chilometri, ma se è più sicuro permette a Pirelli di posizionarsi in maniera più efficace».