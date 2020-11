Un programma nazionale di educazione finanziaria, con i seminari gratuiti Investment Day, Protection Day e Previdenza Day che dal 2019 hanno coinvolto oltre 50mila persone in 500 appuntamenti in tutta Italia. I risultati positivi del primo semestre, con una crescita della nuva produzione dell’1% a 1,3 miliardi in un mercato sceso del 16%, e con i premi saliti del 3% a 2,8 miliardi, resi possibili da un programma di digitalizzazione della rete avviato da anni: 9 polizze su 10 sono full digital, e il 97% delle liquidazioni vita è in digitale. La crescita della rete, sia qualitativa attraverso un milione di ore di formazione all’anno e un numero crescente (1800) di professionisti qualificati anche consulenti finanziari, sia quantitativa con 210 nuove assunzioni nei mesi del lockdown e l’obiettivo di 900 ingressi di giovani tra il 2019 e il 2022. E le nuove soluzioni Smart Evergreen e Valore Evergreen, risposta all’esigenza delle famiglie di trovare il modo di investire ottenendo un rendimento in una fase di tassi tendenti allo zero, con un profilo di rischio contenuto e una filosofia votata alla sostenibilità. Davide Passero (nella foto), amministratore delegato di Alleanza Assicurazioni, racconta a Economy le strategie che fanno crescere, nonostante la pandemia, la compagnia di Generali Italia, società guidata da Marco Sesana.

Da dove nasce l’interesse di Alleanza Assicurazioni per l’educazione finanziaria?

La strategia che stiamo attuando all’interno del gruppo Generali, che è quella di essere partner di vita delle persone, con grande attenzione alla sostenibilità attraverso un forte impegno su progetti ad alto impatto sociale. Tra questi, in primis l’educazione finanziaria, uno dei golden goal nell’agenda 2030 Onu per lo sviluppo sostenibile. Un tema particolarmente rilevante in Italia, perché gli indicatori dicono che il livello medio di educazione finanziaria delle famiglie è inferiore alla media europea, anzi al penultimo posto nella classifica del G20, davanti solo all’Arabia Saudita. Riteniamo che un risparmiatore più informato, responsabile e consapevole sia un valore per la società, e anche per gli operatori qualificati: un interlocutore più preparato è meglio in grado di apprezzare i nostri servizi.

Indubbiamente, la crisi economica dovuta alla pandemia acuisce l’esigenza di migliorare il livello medio dell’educazione finanziaria sia dei singoli che delle famiglie...

La tematica ha una rilevanza sociale molto elevata, e in questo contesto di mercato è ancor più importante e critica. La sicurezza economica delle famiglie in questo momento di incertezza è fonte di grande preoccupazione: almeno una su due, per fare un esempio, avrebbe difficoltà a sostenere spese impreviste superiori a 10mila euro. Inoltre il contesto dei mercati finanziari presenta uno scenario di bassi tassi di interesse che in Italia non abbiamo mai sperimentato. Il Btp decennale sotto l’1% non avremmo avuto nemmeno la possibilità di immaginarlo anche solo un anno fa, così come i Btp a scadenze più brevi e tassi negativi. La liquidità sui conti correnti ammonta ormai a 1600 miliardi di euro, quasi il 30% del totale delle attività delle famiglie. La gente non sa come impiegare i propri risparmi, anzi non vede utilità nel loro investimento. Il combinato disposto tra incertezza economica e congiuntura finanziaria con bassi tassi d’interesse rende il tema di come affrontare questi scenari dal punto di vista delle famiglie, e quindi dell’educazione finanziaria, particolarmente rilevante: questo spiega anche il successo delle iniziative che stiamo portando avanti. Incontriamo una domanda di informazione molto forte.



L’attività di formazione dei vostri stessi professionisti è legata a questa esigenza?

Per soddisfare questa elevata domanda di informazione dobbiamo essere in grado di fornire un’interlocuzione all’altezza, quindi è necessaria un’alta professionalità finanziaria della nostra rete. Abbiamo fatto un investimento in formazione e qualificazione professionale molto forte ormai da qualche anno, con risorse significative. Eroghiamo ogni anno oltre un milione di ore di formazione a tutti i nostri 12mila consulenti. Uno dei filoni è quello di chiedere all’interno del percorso professionale nella nostra compagnia di superare l’esame da consulente finanziario. Non è strettamente richiesto dalla normativa per esercitare la professione di consulente assicurativo, ma crediamo sia un ottimo compendio dal punto di vista della preparazione da un lato e reputazionale dall’altro. A oggi 1880 dei nostri professionisti hanno ottenuto la qualificazione di consulenti finanziari, di cui 138 durante il lockdown, quando gli esami sono stati prima sospesi e poi svolti da remoto.



Come siete riusciti a ottenere risultati positivi in un periodo nel quale il mercato è invece sceso?

Ci siamo trovati in una condizione favorevole a dispetto del contesto grazie a una rete fortemente digitalizzata. Una strada che abbiamo intrapreso con forza da 4 anni e che riguarda tutti i nostri processi. Tutti i nostri 12mila professionisti sono forniti di strumenti digitali per la gestione dell’attività in mobilità, che fino a marzo si svolgeva a contatto con i clienti; a marzo abbiamo dovuto rapidamente riconvertire i processi per svolgere l’attività da remoto. Grazie alla digitalizzazione lo abbiamo fatto in tempi molto rapidi, il che ci ha consentito di continuare l’attività nei mesi del lockdown. Questo ci ha permesso di diventare il più grande operatore assicurativo a distanza. Oggi una quota dell’attività continua a essere svolta da remoto; possiamo dire di aver imparato a gestire una relazione che mette assieme l’intensità del contatto in presenza con la frequenza di contatto, data dalla distanza. Tutto questo ha portato a un riscontro positivo da parte dei nostri clienti: anche quest’anno l’indice di raccomandabilità è cresciuto, raggiungendo quota 21 punti.



Perché avete scelto di far crescere la vostra rete anche nei mesi del lockdown?

È uno degli elementi portanti della nostra strategia in questo periodo in cui vorremmo dare un contributo alla ripresa sostenibile del paese. Quindi la rete cresce oltre che in termini qualitativi anche in termini quantitativi: non abbiamo mai smesso di inserire giovani neolaureati o neodiplomati. A loro è dedicato “Generazione Alleanza”, un programma di selezione e formazione per imparare il mestiere di consulente assicurativo. Abbiamo un piano di assunzioni di 900 giovani tra il 2019 e il 2022, ne abbiamo assunti già più di 500 di cui 210 durante i primi 6 mesi dell’anno, il che è consentito dalla tenuta del fatturato, a conferma del fatto che se c’è una crescita sostenibile si riesce a fare occupazione stabile.



“Valore Evergreen” e “Smart Evergreen”: la filosofia sostenibile dei vostri nuovi prodotti è una scelta strategica?

Sostenibilità per noi significa fare bene impresa con un impatto positivo sull’economia reale e le soluzioni di risparmio e investimento Evergreen rientrano in questa strategia.

La nostra nuova offerta presenta, infatti, una componente di investimento opportunamente diversificato che permette al cliente di fare affidamento sulla solidità della Gestione Separata Fondo Euro San Giorgio, e su una componente sostenibile, dal punto di vista di impatto ambientale, attraverso il Fondo GIS EuroGreen & Sustainable Bond. Si tratta di un motore finanziario ibrido, che cerca di mettere assieme tutte le componenti che sono a disposizione di una compagnia assicurativa, alla ricerca di quella diversificazione di opportunità di investimento che cercano di dare una risposta diversa allo scenario di rendimenti zero che preoccupa i risparmiatori. È evidente che per ottenere rendimenti oggi sia necessario assumere qualche rischio, ma l’alternativa è non avere rendimento. Il rischio lo si affronta se c’è la diversificazione del portafoglio che proponiamo e soprattutto con prodotti come i nostri che hanno un profilo di rischio contenuto, andando incontro all’orientamento al rischio del risparmiatore medio italiano, decisamente basso. Una risposta concreta, dunque, allo scenario di mercato e alla preoccupazione delle famiglie, in questo momento. Questo per noi significa fare bene impresa con un impatto positivo sulla vita delle persone.