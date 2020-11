Quella public company che va a tutto a gas

Si può costruire una public company, e quotarla in Borsa, a Pieve di Soligo, 12mila abitanti nel nord del Trevigiano? Sissignore. E si possono mettere d’accordo 78 comuni a detenere quote azionarie di una holding che controlla una utility capace di raggiungere, con la propria rete di gasdotti, quasi 800mila punti di consegna, indirettamente 2 milioni di clienti?

Si può, se ci si chiama Ascopiave, perché la società presieduta da Nicola Cecconato c’è riuscita, capitalizza 745 milioni di euro, ma a detta di molti analisti vale di più, ha cambiato pelle potenziandosi, ha una forte capacità di leva finanziaria pronta a scattare, intensi programmi di crescita industriale e tutti vanno nella direzione del maggior vantaggio dei propri stakeholder, che sono sia il socio di controllo, sia i soci di minoranza, sia un territorio che di energia buona – nonostante la crisi – ha molta fame.

Benvenuti in quel sotto-insieme del miracolo italiano che sono i miracoli veneti, e la pandemia qui non c’entra.

«Siamo il quinto operatore nazionale nella distribuzione del gas nella classifica stilata in base alla proprietà della rete», dice Cecconato, un commercialista prestato all’azienda, understatement e idee chiare. «Abbiamo circa 13mila chilometri di condutture, a servire i nostri quasi 800mila punti di riconsegna del gas (in sigla Pdr), destinati presto ad aumentare. Certo, rispetto al leader Italgas, che ha 70mila chilometri, siamo ancora piccoli, ma cresceremo, come già abbiamo fatto, non solo rafforzandoci in casa, bensì anche uscendo dall’ambito locale.

Il sogno di Pieve di Soligo ha inizio per un’intuizione di Francesco Fabbri, classe 1921, un grande della Dc veneta, nato a Solighetto, qui vicino, e prematuramente scomparso a Roma nel ’77. «I Comuni della zona – ricorda Cecconato - si erano consorziati per gestire i canoni concessori delle canalette imbrifere. A un certo punto, Fabbri intuì che con il boom del metano, quei canoni valeva la pena capitalizzarli e investirli nella realizzazione di una rete del gas. Per anni i comuni non hanno più usufruito di quei canoni, perché li hanno reinvestiti…». Altri tempi: quando di reti non si parlava tanto, ma se ne facevano molte.

Il sogno di Pieve di Soligo iniziò nel 1921, da un consorzio fra comuni per gestire le canalette imbrifere che raccoglievano le acque piovane

«Dalla quotazione in Borsa in poi – ricostruisce Cecconato, che guida Ascopiave dal 2017 col doppio incarico di presidente ed amministratore delegato – l’azienda si è molto evoluta. Oggi detiene concessioni e affidamenti diretti per la gestione dell’attività di distribuzione in 268 Comuni, fornendo il servizio a circa 775mila utenti (Pdr). Nel 2019 abbiamo preso una decisione strategica essenziale: abbiamo conferito tutta l’attività retail, con oltre 700mila clienti finali , a una società mista con il gruppo Hera, Est Energy, ottenendo una valutazione dei nostri assets di 645 milioni di euro. Una scelta fatta innanzitutto per una finalità industriale: non sarebbe più stato conveniente per noi rimanere da soli su quel mercato da grandissimi player. Peraltro, in Est Energy, in cui anche il partner ha conferito clienti in modo da consentire alla società di raggiungere una dimensione critica di 1 milion e 100 mila clienti, abbiamo conservato il 48% del capitale, con una put-option verso Hera».

Dunque tra Ascopiave ed Hera qual è la vera relazione? Quella di una forte partnership sul retail, peraltro costruita con un importante vantaggio finanziario, rappresentato dalla realizzazione dei 645 milioni e di una consistente plusvalenza. E dunque il totale dei contratti gestiti da Hera, con Ascopiave al 48% in Est Energy, è di ben 3,5 milioni di clienti: «In questo senso è corretto parlare di partnership e non di vendita secca di Ascopiave retail – sottolinea Cecconato – Abbiamo reinvestito il ricavato sia comprando il 48% di Est Energy – che possiamo però vendere quando vorremo, grazie alla put-option, sia concessioni di distribuzione del gas per 188mila Pdr tra Padova (122mila), Udine e Pordenone». Non a caso Ascopiave nella semestrale ha incrementato il proprio Mol del 57%. Est Energy guadagna bene e, nonostante il Covid, il business retail non ha perso colpi.

Ma il piano industriale prevedrà molto di più. «È ovvio che restare impegnati solo nella distribuzione non ci basta – prosegue il manager - perché equivarrebbe a crescere troppo piano e a non creare più valore incrementale per i soci… Le gare per il gas sono bloccate dal 2011, in attesa che ripartano vogliamo fare dell’altro: nuove acquisizioni di Pdr e apertura ad altri vettori energetici da distribuire, primo fra tutti l’idrogeno, naturalmente da energia pulita. E poi un’evoluzione strategica importante verso l’energia sostenibile».

«La rete è un asset che ha valore nel tempo, a differenza del singolo cliente che è volatile per definizione», sottolinea ancora Cecconato. «Le reti valgono sempre: finché le gestiamo sono nostre e semmai perdessimo le future gare concessorie, chiunque subentrasse dovrebbe pagarcele , il che significherebbe per noi rientrare degli investimenti. E le reti danno un rendimento garantito. La distribuzione del gas non risente di altro che delle scelte del regolatore che periodicamente decide la redditività degli investimenti, attenendosi peraltro, per obbligo di legge, a criteri di equità e a parametri di mercato. Prevediamo di investire sull’idroelettrico e sull’energia pulita. Naturalmente tutto è condizionato ai vari regimi concessori con Province, Regioni etc. L’idroelettrico è energia pulita, siamo nell’ambito regolato ed incentivato. Infine, stiamo anche studiando una ulteriore diversificazione produttiva nel biogas e nel biometano, che può essere immesso nella nostra rete. Con investimenti industriali diretti, impiegando le nostre elevate competenze tecniche. Siamo in uno stadio molto avanzato, speriamo di poter fare presto degli annunci».

Dunque un futuro impegnatissimo e promettente: «La nostra posizione finanziaria netta sotto i 300 milioni e la put-option in Est Energy su Hera, che peraltro ha un valore minimo incomprimibile e rende il 4% all’anno per i prossimi sette anni, ci dà una capacità teorica di investimento molto consistente. Siamo un’azienda che è una public-company con profonde radici nel territorio, ove la quotazione e la governance aziendale rappresentano una linfa vitale per la democrazia economica».