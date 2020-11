Nel nostro Paese c’è un’emergenza sanitaria da affrontare: la sostenibilità economica e sociale del sistema sanitario stesso che richiede l’adozione di «misure strutturali». Marco Vecchietti, amministratore delegato di Intesa Sanpaolo Rbm Salute, la prima compagnia nel settore dell’assicurazione sanitaria in Italia, porta avanti una campagna per garantire una migliore tutela della salute attraverso un secondo pilastro sanitario, che assicuri le cure sostenute di tasca propria (il cosiddetto out of pocket) integrando in modo organico i livelli essenziali di assistenza erogati dal Servizio sanitario nazionale.

Un secondo pilastro che continua da anni a crescere grazie a soluzioni assicurative dedicate a lavoratori, imprese, professionisti e famiglie che altrimenti non riuscirebbero ad accedere alle cure in tempi ragionevoli e a costi sostenibili. Marco Vecchietti li definisce “i forzati della sanità a pagamento”: «si tratta di quasi venti milioni di persone costrette a pagare di tasca propria per ottenere prestazioni essenziali prescritte dal proprio medico, almeno una volta l’anno. E di questi circa la metà appartiene alle categorie sociali più fragili, come gli anziani e malati cronici». Dati alla mano (si veda il grafico nella pagina accanto), la necessità di pagare di tasca propria cresce in ragione del peggioramento, anche in termini di cronicità, del proprio stato di salute e di fronte alla necessità di pagare di tasca propria le cure necessarie cresce anche il fenomeno della rinuncia alle cure, a meno di non indebitarsi: «In base all’ultimo Rapporto Rbm-Censis all’insorgere di una malattia cronica, ad esempio, la necessità di ricorrere a prestiti e credito al consumo per finanziare le proprie cure passa dal 10,54% al 27,14%», continua l’AD di Intesa Sanpaolo Rbm Salute. «Le più fragili sono le famiglie a basso reddito, ma emergono anche - come testimonia l’Istat - disuguaglianze territoriali: gli indici di salute sono migliori al Centro Nord, anche grazie ai più elevati livelli di prevenzione garantiti alla popolazione. Ed è sempre al Centro Nord che la spesa sanitaria privata è più elevata: Non è un caso».

Eppure, anche a fronte di una quota differenziata pagata dai cittadini per le cure private, l’incidenza media sul reddito delle famiglie italiane risulta sostanzialmente omogeneo in tutte le aree geografiche: si va dal 3,14% del Sud (dove si spendono di tasca propria in media 523,71 euro), al 3,9% del Nord Est (dove la spesa privata arriva agli 873,97 euro). «Le proiezioni sul futuro mostrano l’aumento dei bisogni in corrispondenza delle fasce più anziane ed in presenza di patologie croniche», continua Vecchietti: «L’insorgenza di una malattia cronica, o il manifestarsi di uno stato di non autosufficienza richiede un pagamento di tasca propria che incide in misura catastrofale sul reddito del cittadino». Si va dai 233,79 euro per i sani ai 2.046,45 per i non autosufficienti, con un’incidenza sul reddito che passa dall’1,12% al 9,77%. «È chiaro che sono sempre più necessari degli interventi strutturati differenziati in ragione delle diverse fasi della vita. Diversamente il costo di un maggior fabbisogno di cura finisce per gravare esclusivamente sui cittadini e, in particolare, su quelli che ne hanno bisogno». Prendiamo le spese odontoiatriche: il beneficio che i vari gruppi di acquisto, come appunto quelli del mercato assicurativo, stanno garantendo attraverso la “contrapposizione” con i dentisti che da sempre hanno agito come pricemaker privati, è evidente. Facciamo l’esempio degli impianti dentali: a fronte di 150 euro di premio annuo mètaSalute (il fondo sanitario del contratto metalmeccanico) garantisce la copertura integrale delle spese di impianto (a tal fine acquistate “cumulativamente” dai dentisti convenzionati con il network a 840 euro, contro 1.500 euro di prezzo di mercato), mentre Fondo Est (il fondo sanitario del commercio e dei servizi) con 144 euro di premio annuo garantisce un contributo di circa 500 euro per impianto. E i materiali da utilizzare da parte del dentista sono oggetto di specifica individuazione nel contratto di convenzione al fine di poterne garantire la qualità di riferimento. Non solo: nell’ultimo quadriennio, a fronte di un premio medio stabile pagato dagli assicurati, l’ammontare medio rimborsato dalla sanità integrativa è passato dai 407,99 euro del 2016 ai 455,23 del 2019. In particolare, risultano in crescita tutte le prestazioni extraospedaliere, con una dinamica molto spinta per quanto attiene all’odontoiatria. «Un sistema - in sintesi - che mostra di funzionare piuttosto bene. Sostanzialmente negli ultimi 4 anni risulta progressivamente accentuata la funzione integrativa al Servizio Sanitario Nazionale e, in misura più contenuta, quella complementare di polizze e fondi a fronte di una funzione progressivamente più contenuta in ambito duplicativo dei Livelli Essenziali di Assistenza», commenta Marco Vecchietti. «Senza assicurazione sanitaria, la quota da pagare di tasca propria per le cure erogate al di fuori del Ssn rappresenta in media l’81,3% della spesa sanitaria privata pro capite. Ma in presenza di assicurazione sanitaria, la quota a carico del cittadino si riduce drasticamente, scendendo al 37,3%. Ad essere beneficiari sono soprattutto lavoratori e lavoratrici con redditi mensili prossimi ai mille euro. Sia a livello sanitario, sia a livello sociale, si tratta di un contributo molto importante».

Diciamo la verità: il secondo pilastro è l’unica via per garantire un aiuto concreto ai cittadini di fronte al costante innalzamento dei bisogni di cura ed alla necessità di pagare una quota delle cure sempre maggiore di tasca propria. E infatti la spesa sanitaria privata è ormai da un decennio una realtà nel nostro sistema sanitario: «Il numero delle prestazioni rimborsate dalla sanità integrativa è decisamente cresciuto nell’ultimo triennio - conferma l’a.d. di Intesa Sanpaolo Rbm Salute - Si è passati complessivamente dai 7,9 milioni di prestazioni rimborsate del 2017 a poco meno di 9 milioni di prestazioni nel 2019. L’utilizzo di questa componente attualmente è indispensabile per sostenere i maggiori bisogni di cura che caratterizzano alcuni stati patologici, gli sviluppi nel campo della medicina o situazioni specifiche».

Anche perché non è la sanità integrativa a spingere i consumi privati in sanità, ma, viceversa, è la crescita della spesa sanitaria privata a richiedere un maggiore livello di assicurazione delle cure private dei cittadini. «Il Secondo Pilastro Sanitario non è un modello nel quale i cittadini ricevono le cure privatamente, ma un sistema di “gestione collettiva” delle prestazioni sanitarie erogate al di fuori del Servizio sanitario nazionale rimaste a loro carico», sottolinea Marco Vecchietti: «Un sistema sanitario universalistico non dovrebbe accettare la presenza di una necessità strutturale di integrazione individuale pagata direttamente dai cittadini malati o più deboli e l’istituzione di un secondo pilastro sanitario complementare al quale affidare la gestione delle cure non erogate e non erogabili all’interno del Ssn mediante il ricorso a strumenti privati, come fondi e polizze, nell’ambito di una governance pubblica che ne assicuri l’armonizzazione con i principi fondamentali del Ssn, è ormai una prospettiva indispensabile per garantire la sostenibilità economica e sociale del sistema sanitario del nostro Paese. «A questo punto - conclude il manager - sarebbe normale immaginare, da parte del Governo politiche di supporto, alla diffusione di questa importante tutela sociale aggiuntiva».