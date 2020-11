«Senza forme interne di solidarietà e di fiducia reciproca, il mercato non può pienamente espletare la propria funzione economica. Ed oggi è questa fiducia che è venuta a mancare». è irriguardoso prendere a prestito un brano della “Fratelli tutti”, l’ultima enciclica di Papa Francesco sull’esigenza di una nuova economia, per iniziare un articolo, ma lo strappo alla regola nasce solo dal fatto che, con questo numero di Economy, non un articolo inizia, ma prosegue un percorso iniziato tre anni e mezzo fa e formalizzato nel settembre del 2019 con una copertina semplice ma chiara: “La natura siamo noi”. Il nostro gruppo editoriale ha scelto da subito di sostenere l’istanza della sostenibilità economica, ambientale, sociale. Seguendo il fertile stimolo di un’altra enciclica, la “Laudato sì” del 2015, con cui Papa Francesco diede il via al dibattito. E riconoscendo quel quid di novità che c’era nel pur mediatico fenomeno di Greta. Oggi molto è cambiato. La pandemia sembra aver scosso le coscienze dei paesi democratici. Che, sia pure in ordine sparso, hanno messo mano con una nuova foga al problema della decarbonizzazione. Ma se la sostenibilità cessa di essere un lusso, un ornamento, e diviene una dimensione necessaria e anzi inderogabile dell’intraprendere moderno, è dovere primario delle istituzioni dei paesi avanzati vigilare contro il grande rischio del dumping etico da parte dei numerosi paesi che della sostenibilità si fanno beffe. Perché è vero che gli Stati hanno sostenuto e a vario titolo continueranno a sostenere gli impegni finanziari delle imprese finalizzati alla decarbonizzazione. Ma è anche vero che la concorrenza sleale di chi non ottempera agli standard dei diritti civili ha per vent’anni portato superprofitti a migliaia di imprese straniere senza che l’Occidente abbia fatto una piega ed anzi, con la frequente complicità dei partner occidentali. Che questo abominio non si ripeta anche sul fronte ambientale.