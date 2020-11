Wall Street non ha mai avuto altrettanta paura di un crollo

La crisi del coronavirus e le elezioni di novembre hanno spinto i timori di un grave crollo del mercato ai livelli più alti degli ultimi anni. Allo stesso tempo, le azioni sono scambiate a livelli molto alti. Questa combinazione volatile non significa che si verificherà un crollo, ma suggerisce che il rischio di un tale crollo è relativamente alto. Questo è il momento di fare attenzione.

“Baso queste conclusioni – ha scritto Roberto J.Shiller, economista di Yale - in gran parte sulle ricerche che faccio da anni, compresi i risultati degli indici di fiducia del mercato azionario che ho iniziato a sviluppare più di tre decenni fa. Questi indici sono stati ricavati da indagini condotte su un campione casuale di investitori individuali ad alto reddito e investitori istituzionali negli Stati Uniti, che ora vengono condotte mensilmente dall'International Center for Finance della Yale School of Management.

Considerate cosa ci dice il mio Crash Confidence Index. La misurazione del sentiment sulla sicurezza del mercato azionario si basa su questa domanda: "Quale pensi sia la probabilità di un crollo catastrofico del mercato azionario negli Stati Uniti, come quello del 28 ottobre 1929, o del 19 ottobre 1987, nei prossimi sei mesi, compreso il caso che un crollo si sia verificato negli altri paesi e si diffonda negli Stati Uniti?”.

L'indice è una media semestrale mobile della percentuale di intervistati mensili che ritengono che la probabilità di un incidente così grave sia inferiore al 10%. In agosto, la percentuale di singoli investitori con quel livello di fiducia nel mercato ha raggiunto il minimo storico, il 13%. L'ultima lettura di settembre, il 15 per cento, era ancora estremamente bassa. Gli investitori istituzionali - persone che prendono decisioni per fondi pensione, fondi comuni di investimento, dotazioni e simili - erano un po' più fiduciosi, con una lettura di settembre del 24 per cento, ma anche questa era estremamente bassa. In breve, la stragrande maggioranza degli investitori ha affermato che c'era una probabilità superiore al 10 per cento di un imminente crollo - davvero, un indicatore notevole che la gente è abbastanza preoccupata.

Anche un altro dei miei indici di fiducia del mercato azionario, il Valuation Confidence Index, è vicino al minimo storico nel 2020. Si basa su questa domanda: "I prezzi delle azioni negli Stati Uniti, se confrontati con misure di vero valore fondamentale o di valore d'investimento ragionevole, lo sono: 1. 1. Troppo basso; 2. Troppo alto; 3. A destra; 4. Non so"?

Questo indice ci dice la percentuale di investitori che pensano che il mercato non abbia un prezzo troppo alto. All'ultima misura del settembre 2020, la lettura per i singoli investitori si è attestata al 38%, molto più bassa rispetto al fondo del mercato azionario nel marzo 2009, quando si attestava al 77% dopo la crisi finanziaria. Per gli investitori istituzionali, a settembre era del 46%, rispetto all'82% del marzo 2009.

Nonostante questi segnali di sofferenza, il mercato azionario si è avvicinato a un livello record, allungando le valutazioni dei titoli a livelli abbastanza ricchi. Questo è molto diverso dalla situazione del marzo 2009, quando le valutazioni dei titoli erano piuttosto basse e il mercato azionario è poi salito. Ora, però, la situazione è diversa: non solo la fiducia degli investitori è bassa, ma le valutazioni effettive delle azioni sono piuttosto elevate.

Si consideri una misura separata delle valutazioni delle azioni che ho contribuito a creare - il rapporto C.A.P.E. (Cyclically Adjusted Price Earnings). Si tratta di una misura che consente di confrontare le valutazioni dei mercati azionari di epoche diverse calcolando la media dei guadagni su 10 anni, riducendo così alcune delle fluttuazioni a breve termine di ogni ciclo di mercato. Ora si trova ad un livello che è stato più alto in soli due periodi, entrambi seguiti da crolli borsistici: gli anni Venti, nel periodo precedente la Grande Depressione; e l'inizio del 2000, poco prima dello scoppio della bolla delle dot-com.

Le basse letture di fiducia e gli alti prezzi delle azioni non causeranno, da soli, un crollo del mercato. Dovrebbe essere in atto un'altra dinamica.

Sembra che quando le somiglianze superficiali con gli eventi attuali generano la memoria delle persone, queste spostano l'attenzione sulle vecchie storie. La questione ora è se un altro ricordo dei crolli passati potrebbe emergere per creare un senso psicologico del rischio. Un'ulteriore ripresa nei casi di coronavirus, un'elezione caotica o violenta o qualsiasi altro evento potrebbe scuotere le persone. Al contrario, un'elezione ordinata e un senso di stabilità politica ed economica potrebbero avere un effetto calmante.

Potremmo trovarci a un bivio.

La decisione di investire nel mercato azionario è per alcuni un po' un'avventura. Si è spinti a farlo in parte per il divertimento e in parte per lo spirito competitivo nell'osservare gli altri e nel voler tenere il passo. Il mercato potrebbe essere vulnerabile a un cambiamento della psicologia di massa, che potrebbe smorzare questo senso di avventura e provocare un crollo.

Sembra che gli investitori dovrebbero essere avvertiti di rimanere cauti nelle loro partecipazioni azionarie statunitensi. Le potenziali ricompense per il forte impegno sul mercato nei prossimi anni devono essere attentamente bilanciate con i possibili rischi.

Nessuno conosce il futuro, ma data la generale mancanza di fiducia degli investitori in un contesto di pandemia e di polarizzazione politica, c'è la possibilità che fiorisca una profezia negativa e autoavverante. Ciò evidenzia l'importanza di essere ben diversificati nelle classi di attività - compresi i titoli del Tesoro, che sono sicuri - e non sovraesposti alle azioni statunitensi.