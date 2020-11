Un imprenditore velociraptor sessuale scandalizza l’America

Keith Raniere, il sessantenne fondatore di Nxivm, una presunta organizzazione di auto-aiuto per le donne, ha trascorso una brutta giornata, qualche tempo fa, seduto in un'aula di tribunale di Brooklyn in attesa della sentenza dopo essere stato giudicato colpevole di aver operato quello che è stato definito un "culto del sesso".

Raniere ha co-fondato la sua società nel 1998, promettendo alle sue clienti un percorso verso una vita più felice, più propositiva e offrendo workshop di auto-aiuto che sono stati scelti da celebrità di Hollywood e dirigenti d'azienda. Nel corso degli anni, circa 18.000 persone negli Stati Uniti, in Canada e in Messico hanno seguito i suoi corsi. Gran parte dei finanziamenti dell'azienda provenivano da Clare Bronfman, un'ereditiera della fortuna liquoristica del Seagram, che ha speso oltre 100 milioni di dollari della sua eredità per sostenere l'organizzazione e fare causa ai nemici di Raniere. Ha persino acquistato un'isola alle Fiji che i leader di Nxivm hanno usato come rifugio. Un'ex attrice televisiva, Allison Mack, è stata una delle migliori reclutatrici di Nxivm; le sue brillanti testimonianze hanno contribuito a portare celebrità nell'organizzazione.

Dietro le quinte, era una storia molto diversa. Nel luglio 2018, i procuratori federali di Brooklyn hanno accusato Raniere e cinque donne della sua cerchia ristretta, tra cui Bronfman e Mack, di associazione a delinquere che comprendeva una serie di crimini, tra cui furto d'identità, estorsione, lavoro forzato, traffico sessuale, riciclaggio di denaro sporco, frode telematica e ostruzione alla giustizia. I coimputati di Raniere si sono dichiarati colpevoli; Raniere è stato processato nel 2019.

Durante le sei settimane del processo, gli ex membri dello Nxivm hanno detto che Raniere e la sua cerchia ristretta hanno sfruttato persone insicure. Anche le persone altamente istruite sono rimaste intrappolate nel sistema, che Raniere ha venduto come l'unico modo per superare le loro paure; chiunque abbia cercato di smettere si è vergognato. La giuria ha giudicato Raniere colpevole di molteplici capi d'accusa.

Questa settimana, diverse vittime hanno testimoniato all'udienza di condanna di Raniere. La prima a parlare è stata una donna che ha detto di avere 15 anni quando è stata aggredita sessualmente per la prima volta da Raniere. L'abuso è durato 12 anni, durante i quali è stata ripetutamente aggredita; le sono state scattate foto di lei nuda che sono state usate come ricatto. Faceva parte di un gruppo di diverse donne, chiamate "schiave", che sono state marchiate in una cerimonia segreta e videoregistrata con le iniziali del "Maestro" - cioè Raniere.

Raniere ha ancora molti sostenitori che credono che sia stato condannato ingiustamente e che tutto ciò che è accaduto sia avvenuto tra adulti consenzienti. I suoi avvocati hanno detto che il loro cliente "non è dispiaciuto per la sua condotta o per le sue scelte". L'imputato stesso non ha mostrato alcun rimpianto; ha invece accusato il giudice del processo di corruzione e ha chiesto un nuovo processo. L'accusa dice che Raniere merita l'ergastolo, una punizione tipicamente riservata ai casi di omicidio o di morte.

Il giudice del processo è stato d'accordo con i procuratori ed ha condannato Raniere a 120 anni di carcere.