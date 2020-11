Sap delude le attese, ma forse è tutto il software a soffrire

Il colosso informatico Sap ha registrato un utile del terzo trimestre peggiore del previsto. E le sue azioni sono cadute ai minimi dal ’99. Perché? Sap – che produce software per la contabilità e sistemi gestionali d’impresa - è la più grande azienda tecnologica europea per fatturato. E anche se il fatturato è sceso del 4% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, non è stato assolutamente questo l'unico motivo per cui le azioni dell'azienda sono crollate.

Sap si sta sempre più allontanando dall’offerta di "software di licenza" e dai costi iniziali che comporta, a favore dei profitti dei servizi cloud in abbonamento, che crescono più velocemente ma che sono più lenti ad arrivare. Se a ciò si aggiunge il ritardo con cui le aziende nervose si trattengono dall'investire in nuovi software, la mano di Sap potrebbe essere stata costretta: ha eliminato del tutto gli obiettivi di crescita dei ricavi e dei profitti per il 2023.

Attualmente Sap realizza circa il 30% del suo fatturato con il cloud computing, ma punta ad arrivare al 60% entro il 2025 (twitta questo). E considerando la rapidità con cui il mercato nel suo complesso è cresciuto, gli investitori sono stati generalmente favorevoli ai suoi piani. Ma il segmento sta già mostrando all'azienda rendimenti in diminuzione: i ricavi del cloud computing sono cresciuti del 14% nel terzo trimestre rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso - in calo rispetto al 25% del primo trimestre del 2020. E Sap ha rivelato lunedì che, per far funzionare il suo business cloud, dovrà investire più di quanto non pensasse in precedenza - non è esattamente quello che gli investitori volevano sentire.

Con l'industria del cloud che dovrebbe crescere del 19% annuo nei prossimi due anni, la concorrenza - con Salesforce, Oracle e Microsoft - è feroce. Ma dato che Sap è la prima ad annunciare i suoi risultati, è difficile dire se sia stato un momento difficile per il mercato in generale o se i suoi rivali abbiano appena fatto un po' di affari.