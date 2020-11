La fiducia nel vaccino dipende da chi lo garantirà

La fiducia del pubblico nella sicurezza e nell'efficacia di un vaccino contro il coronavirus dipenderà fortemente dal contesto politico in cui un potenziale vaccino viene approvato e distribuito: lo rileva un recente studio dell’Università di Yale.

Lo studio si basa su due esperimenti di indagine randomizzati e controllati che hanno misurato gli effetti della tempistica dell'approvazione di un vaccino in relazione alle elezioni negli Stati Uniti e l'influenza delle approvazioni del vaccino da parte del Presidente Donald Trump, Presidente della Camera Nancy Pelosi, e del Dr. Anthony Fauci, uno dei maggiori esperti di malattie infettive della nazione.

I ricercatori hanno scoperto che l'annuncio di un vaccino approvato una settimana prima delle elezioni avrebbe diminuito significativamente la volontà della gente di farsi vaccinare. Lo studio ha anche dimostrato che, a differenza di quella dei leader politici, l'approvazione di Fauci ha aumentato la fiducia in un vaccino e la volontà di essere vaccinati tra democratici, repubblicani e indipendenti.

"Il valore di qualsiasi vaccino Covid-19 dipende dalla volontà della gente di essere vaccinata, e il nostro lavoro dimostra che la politica ha un'influenza sostanziale su come il pubblico percepisce la qualità di un nuovo vaccino", ha detto il co-autore Alan S. Gerber, il Charles C. & Dorathea S. Dilley, professore di Scienze Politiche e decano delle scienze sociali della Facoltà di Lettere e Filosofia di Yale.

Entrambi i sondaggi sono stati condotti su campioni rappresentativi a livello nazionale di residenti statunitensi in età elettorale. Il primo esperimento ha chiesto agli intervistati di prendere in considerazione un vaccino con una delle tre date di approvazione: 27 ottobre, una settimana prima delle elezioni; 10 novembre, una settimana dopo le elezioni; e il 15 dicembre. Per ogni data, agli intervistati è stato chiesto di indicare la loro probabilità di essere vaccinati entro tre mesi e la loro fiducia nella sicurezza e nell'efficacia del vaccino su una scala di 5 punti e 4 punti, rispettivamente.

La politicizzazione dei vaccini, non solo nel caso di Covid-19 ... è un problema chiave della salute pubblica, non solo nel caso di COVID-19 ma anche per quanto riguarda il morbillo e molte altre malattie, è un problema chiave della salute pubblica dove la scienza sociale è essenziale per comprendere il problema della persuasione", ha detto Saad B. Omer, direttore dello Yale Institute for Global Health e co-autore dello studio.

Un'approvazione una settimana prima delle elezioni diminuirebbe la probabilità che gli intervistati si vaccinassero entro tre mesi dalla disponibilità di 4,2 punti percentuali rispetto alla loro disponibilità a vaccinarsi se l'approvazione fosse stata annunciata il 10 novembre (dopo le elezioni), una riduzione del 14%. Nel frattempo, un'approvazione del vaccino a dicembre, rispetto al 10 novembre, ha aumentato la disponibilità a vaccinarsi di 1,7 punti percentuali o un aumento del 6%, secondo il sondaggio. Una data di approvazione pre-elettorale ha ridotto la disponibilità e la fiducia soprattutto dei Democratici; un vaccino approvato il 27 ottobre ridurrebbe la loro "disponibilità" a vaccinare di 8,2 punti, o 25%, e la loro "fiducia" in un tale vaccino di circa il 20%, rispetto ad uno approvato una settimana dopo le elezioni, il sondaggio ha mostrato.

Il secondo esperimento poneva una data fissa di approvazione e chiedeva agli intervistati di reagire a varie approvazioni o critiche su un vaccino di Trump, Pelosi e Fauci. Rispetto a una dichiarazione di base di sostegno da parte di Trump, la dichiarazione di Fauci ha avuto effetti drammatici sulle reazioni del pubblico, secondo lo studio. Un'approvazione positiva da parte dei Fauci ha aumentato la disponibilità degli intervistati a prendere un vaccino di 14,1 punti percentuali, o un aumento del 63%, e la loro fiducia nella sicurezza e nell'efficacia di un vaccino del 41% rispetto a un'approvazione positiva da parte di Trump. Una dichiarazione negativa da parte di Trump non ha avuto un effetto statisticamente significativo sulla volontà o la fiducia delle persone rispetto a un'approvazione positiva, lo studio ha dimostrato.

"È incoraggiante che, nonostante il conflitto di parte, gli esperti di salute pubblica abbiano ancora una notevole influenza sul pubblico di massa", ha detto Erin James, una collaboratrice post-dottorato dello Yale Institute for Global Health e coautore dello studio.

Lo studio ha trovato che una co-approvazione di un vaccino da parte di Pelosi e Trump, contro le dichiarazioni contraddittorie dei due leader politici, ha avuto effetti da un terzo a metà circa come un'approvazione da parte di Fauci. Gli intervistati di tutte le affiliazioni politiche hanno indicato una maggiore disponibilità a farsi vaccinare se i Fauci avessero appoggiato il vaccino piuttosto che opporsi, ma l'effetto è stato quattro volte maggiore per i Democratici rispetto ai Repubblicani, secondo lo studio.

In contrasto con l'influenza dei Fauci, quella di Trump ha avuto un effetto polarizzante. Una dichiarazione a sostegno di un vaccino del presidente ha aumentato la fiducia tra i repubblicani più o meno quanto quella dei Fauci, ma ha abbassato notevolmente la fiducia tra i democratici e non ha avuto alcun effetto tra gli indipendenti. L'impatto di Pelosi è stato concentrato tra gli intervistati Democratici, con effetti vicini allo zero sia per i Repubblicani che per gli Indipendenti, secondo lo studio.