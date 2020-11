Il team Luna Rossa Prada Pirelli vara il secondo AC 75 Luna Rossa a Auckland

È stata varata martedì 20 ottobre, la seconda imbarcazione AC 75 Luna Rossa, alla presenza delle famiglie del team Luna Rossa Prada Pirelli e di un ristretto gruppo di amici e persone di riferimento che stanno affiancando il team nella trasferta neozelandese.

La cerimonia si è svolta in maniera semplice e familiare, con la benedizione di Luna Rossa impartita dal Padre “Pa” Peter Tipene, Cathedral Dean della Cattedrale di Auckland, seguita dal battesimo dell’imbarcazione. A rompere sulla prua la bottiglia di Ferrari Maximum Blanc de Blancs delle Cantine Ferrari – “sparkling partner” del team - Tatiana Sirena, moglie dello Skipper e Team Director Max Sirena. A seguire, mentre la barca veniva varata, la locale comunitá Maori, l’ha accompagnata con il loro tradizionale rituale dedicato a queste occasioni.

Sarà online dal 5 novembre, preceduta dal trailer pubblicato sui canali del team, la seconda stagione di “Challengers for Now”, la web serie che descrive il percorso che il team sta affrontando in preparazione della 36^ America’s Cup presented by Prada.

Dopo la prima stagione, presentata a maggio, continua il racconto con quattro nuove puntate.

Manca ormai poco all’evento di dicembre – le Prada America’s Cup World Series e la Prada Christmas Race (17 - 20 dicembre) – in cui gli AC75 si incontreranno per la prima volta sul campo di regata. La data si avvicina inesorabile, il tempo scorre sempre più veloce e la preparazione si fa più intensa. Nulla può essere lasciato al caso.

Interviste ai team member e esclusive immagini onboard arricchiscono la storia e spiegano come un gruppo di oltre 100 persone si trasforma in un team affiatato e motivato.