Il 20 anni del manuale del Private Equity di Gervasoni e Sattin

A vent’anni dalla sua prima pubblicazione, dal 22 ottobre è in libreria la sesta edizione ampliata e aggiornata del manuale di Private Equity e Venture Capital, curato da Anna Gervasoni e Fabio Sattin e riconosciuto come consolidato e autorevole punto di riferimento per il settore.

Frutto di una stretta collaborazione tra professionisti di elevata esperienza, accademici e studiosi di materie economico-aziendali, finanziarie e giuridiche, unico in Italia per completezza, rigore di impostazione tecnico-metodologica e livello di aggiornamento, il testo – ampiamente aggiornato e ampliato in questa nuova edizione – affronta in modo sistematico le tematiche riguardanti l’attività di private equity e venture capital. Muovendo dagli aspetti definitori e di inquadramento generale, approfondisce quelli strettamente connessi alla realizzazione e strutturazione delle specifiche operazioni di investimento, inclusa un’approfondita e aggiornata analisi delle più recenti tendenze del settore e dei nuovi strumenti emergenti, per poi affrontarne i principali risvolti legali e fiscali. Il manuale rappresenta uno strutturato strumento di formazione e aggiornamento, ma anche un’efficace guida pratica e operativa, indispensabile per tutti gli operatori del settore del private equity, venture capital, private debt e del mondo bancario e finanziario per consulenti aziendali, family offices, esperti di mergers & acquisitions, consulenti e studiosi di finanza aziendale, nonché per investitori (sia privati che istituzionali), imprenditori o manager che desiderino capire meglio le caratteristiche e le dinamiche evolutive di questo stimolante settore.

Anna Gervasoni, Professore ordinario di Economia e Gestione delle Imprese presso l’Università Carlo Cattaneo-LIUC di Castellanza, è titolare dei corsi di Finanza d’impresa e di Gestione finanziaria delle imprese; dirige il Master universitario in Merchant Banking e Private Capital ed è Direttore del Centro sulla Finanza per lo Sviluppo e l’Innovazione, ol¬tre a presiedere il Comitato Scientifico del Private Equity Monitor-PEM® e del VEM, Venture Capital Monitor. È Direttore Generale di AIFI (Associazione italiana del private equity, venture capital e private debt). Rappre¬senta l’Italia nel Representative Group di Invest Euro¬pe, è membro del Comitato di consultazione di Borsa Italiana SpA. Dottore commercialista e Revisore legale, ha partecipato all’avvio di Fondo Italiano d’Investimento Sgr, dove è stata Consigliere Indipendente per 3 man¬dati. Attualmente siede nel Consiglio di Banca Generali SpA, Generfid SpA, Sol SpA, LUVE SpA e dell’Universi¬tà Cattaneo-LIUC. Per Guerini Next ha pubblicato Come finanziare l’impresa e Dieci lezioni di finanza d’impresa.

Fabio Lorenzo Sattin, Presidente Esecutivo e Socio Fondatore di Private Equity Partners Spa, ha una esperienza operativa di oltre trent’anni nell’attività di private equity sia in Italia sia all’estero. Profes¬sore a contratto di private equity e venture capital presso l’Università L. Bocconi di Mila¬no, è membro dell’Osservatorio Bocconi sulla Finanza Pubblica Privata MP3, del Comitato Scientifico dell’Associazione Italiana degli Analisti e Consulenti Finanziari (AIAF), del Past Chairmen Group dell’EVCA (European Private Equity and Venture Capital Association - oggi Invest Europe, di cui è stato Presidente) e docente a vari corsi di specializzazione. Ricopre numerosi incarichi come Presidente o Consigliere di amministrazione in molte aziende e associazioni. Tra gli altri, è stato mem¬bro del Consiglio Generale del Private Equity di AIFI, del Comitato di consultazione di Borsa Italiana e Consulen¬te della Banca Europea per la Ricostruzione e Sviluppo (EBRD) per le problematiche attinenti al private equity e venture capital.