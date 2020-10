Vi ricordate di Straberry, l’orgoglio milanese di Expo 2015, con le sue fragole “a km 0” e l’energia prodotta da pannelli fotovoltaici, premiata con l’Oscar Green di Coldiretti? Ecco, è stata sequestrata con l’accusa di caporalato e sfruttamento del lavoro di cittadini extracomunitari. Quanto al “green”, le fragole pare venissero raccolte senza guanti e inondate di diserbanti, che i lavoratori erano costretti a usare senza alcun tipo di protezione o esperienza professionale.

Di cosa ci stupiamo? Professarsi green è una necessità inderogabile. Ma non si può per questo distruggere in un attimo patrimoni produttivi pluridecennali. Enel ha promesso di spegnere gli impianti a carbone nel 2025, e certo lo farà... ma evidentemente ha bisogno di tenere aperti fino al 2040 quelli in Cile. L’a.d. dell’Eni Claudio Descalzi considera «i rifiuti il petrolio del futuro», ma nel piano industriale destina 32 miliardi all’energia fossile e appena 1,2 al green diesel... Lo sanno persino le grandi banche, che l’associazione Re.Common sta assediando, puntando il dito contro i finanziamenti erogati all’industria del carbone... tanto che Unicredit ha annunciato che porterà progressivamente fino a zero entro il 2028 qualsiasi finanziamento a progetti e società coinvolte nel business del carbone...

I bilanci di sostenibilità non fanno eccezione alla regola del greenwashing: «Dovrebbe servire a migliorare l’approccio al consumo e alla produzione, ma questo dai bilanci si vede poco. Annunciano, raccontano, ma non c’è mai nessun confronto e nessuna sintesi consuntiva. La verità è che i bilanci sono una perdita di tempo ai fini della cultura della sostenibilità», spiega a Economy Francesco Tamburella (nella foto), responsabile del centro studi di ConsumerLab, che ha promosso la ricerca “Il futuro non aspetta”. Ci sono voluti quattro anni di lavoro per esaminare 1.500 bilanci di sostenibilità, raccolte interviste da 32mila consumatori e valutazioni da 25mila post sui social network, organizzati confronti con 155 manager impegnati nella Corporate social responsability. Il risultato? Non è tutta sostenibilità quel che luccica.

«In generale la narrazione è risultata poco accessibile e coinvolgente nella maggioranza dei casi», recita il report conclusivo. «Troppe volte appare evidente la logica “ho redatto il bilancio di sostenibilità perché lo dovevo fare, per essere allineato ai competitori e al trend di mercato”. Bilanci paludati, autoreferenziali, prolissi, uniformi per essere (solo presuntivamente) comparabili non servono ai consumatori, non sono utili alla reputazione, non favoriscono scelte consapevoli, non promuovono la cultura diffusa della sostenibilità».

D’altra parte, redigere il bilancio di sostenibilità non è una scelta: è un obbligo. A sancirlo, sulla scia della direttiva Ue 95 del 2014, è il decreto legislativo 254/2016, in vigore da gennaio 2017, che impone alle grandi aziende di depositare, insieme ai bilanci, una dichiarazione di carattere non finanziario, per spiegare che azioni hanno messo in campo su ambiente, gestione del personale, diritti umani, lotta alla corruzione (niente pace nel mondo, ma ci arriveremo).

Il documento, redatto sotto la responsabilità del consiglio di amministrazione, è soggetto a revisione come il bilancio di tipo finanziario. Obbligate a redigerlo sono le società quotate, le banche, le imprese di assicurazione e di riassicurazione e in generale tutte le aziende che hanno almeno 500 dipendenti e più di 20 milioni di euro di stato patrimoniale oppure più di 40 milioni di euro di ricavi netti tra vendite e prestazioni «Si tratta di criteri molto vaghi, che però comunque ci sono e sono legge», sottolinea Tamburella. Chi non rispetta l’obbligo rischia una sanzione da 20mila a 100mila euro. E per tutte le altre aziende, la dichiarazione di carattere non finanziario è facoltativa... purché conforme al decreto. «In realtà non c’è alcun controllo», sottolinea Tamburella: «tant’è che meno della metà delle aziende obbligate per legge a redigere il bilancio di sostenibilità lo pubblica. E anche delle imprese medio grandi, con 30 o 40mila unità, circa l’80% non lo redige». A parte quelle presenti nei mercati internazionali, stando alla ricerca di ConsumerLab la quasi totalità delle imprese non ha una sezione dedicata alla redazione del bilancio su cui, infatti, normalmente è impegnata una sola unità lavorativa, talvolta due o tre, anche condivise con la comunicazione e le relazioni esterne.

«Purtroppo, oggi le imprese che redigono il bilancio di sostenibilità lo fanno quasi per esibizionismo, per una moda del momento. E i bilanci di sostenibilità risultano non solo illeggibili, ma fatti con lo stampino, utilizzando il sistema Gri, un sistema internazionale che fornisce una specie di griglia da riempire». Gri sta per Global reporting initiative, l’organizzazione internazionale indipendente nata nel lontano 1997 per supportare governi e imprese nella comprensione e comunicazione del loro impatto su ambiente, società ed economia. In pratica un ente super partes che “fabbrica” gli standard da rispettare per definirsi “sostenibili”: sono una quarantina quelli attualmente in vigore e spaziano dall’ambiente al lavoro minorile, dalla corruzione alla biodiversità, dall’acqua ai diritti umani. «Con il sistema Gri non solo i bilanci risultano tutti uguali e ugualmente illeggibili, ma poi, ovviamente, nessuna azienda inserisce i numeri», aggiunge il responsabile del centro studi di ConsumerLab: «parlano delle iniziative messe in campo, facendone un lungo elenco, ma se andiamo a fare un po’ di conti scopriamo che in effetti sono perlopiù chiacchiere autoreferenziate. Dobbiamo batterci contro l’autoreferenzialità, contro la solita ipocrisia della comunicazione, delle parole facili. Poi, andiamo su numeri e fatti e qui casca l’asino»».

Peccato perché, appunto, “Il futuro non aspetta” e la sostenibilità è un imperativo già nel presente. Anche per una questione di mercato: se cinque anni fa la cosiddetta “qualità immateriale”, in pratica la reputazione del brand, influiva solo per il 16% sulle loro scelte di consumo, oggi il suo peso è più che raddoppiato e conta per il 32%, quasi quanto la qualità materiale, calata dal 38 al 33%. «I consumatori cominciano a canalizzare il consenso verso quelle imprese che riescono ad esprimere al meglio la propria anima, la personalità, la creatività, il “genius missionis” con trasparenza e, soprattutto, concretezza», specifica la ricerca. E la sostenibilità è diventata per i consumatori uno “special factor” capace di influenzare le scelte di acquisto.

Ma come dovrebbe essere un bilancio di sostenibilità per essere veramente efficace? «Innanzitutto dovrebbe essere identitario, non la fotocopia di altri bilanci», risponde Tamburella. «Un vero bilancio dovrebbe raccontare l’azienda, spiegarne i valori differenzianti e le attività in cui è impegnata concretamente. Invece dai bilanci risulta che le imprese si occupano un po’ di tutto, a pioggia, e per una questione di reputazione si vantano con una lista più o meno lunga di contributi». Prendiamo la solidarietà: la ricerca di ConsumerLab ha analizzato gli interventi implementati da 234 imprese per contribuire al contrasto della pandemia: solidarietà, sostegno, partecipazione, coraggio e apertura a nuovi scenari d’innovazione tecnologica e sociale con donazioni che hanno superato, ad aprile 2020, un miliardo di euro.

Esempi concreti e misurabili, afferenti ai principi dell’economia sostenibile, accanto, però, a strumentalizzazioni di effimera comunicazione. «Stiamo indagando su come le aziende hanno reagito al Covid: cosa hanno promesso, cosa hanno fatto e come», spiega Tamburella. «C’è da mettersi le mani nei capelli». Ma la sostenibilità non è optional: «sarà la storia di chi ha affrontato la crisi allineandosi alla “evoluzione della specie”».