Il mese scorso l’Agenzia internazionale per l’energia (Aie), nel suo ultimo rapporto mensile, ha confermato come secondo le sue stime la domanda globale di petrolio chiuderà il 2020 accusando un calo medio record equivalente 8,1 milioni di barili al giorno, portandosi a quota 91,9 milioni di barili al giorno. Un calo senza precedenti della domanda di petrolio, sullo sfondo dei lockdown per la pandemia di coronavirus, insieme alla successiva guerra dei prezzi tra Opec e Paesi non Opec, aveva provocato una profonda crisi nel mercato energetico globale.

Il 12 aprile scorso 24 Paesi produttori dell’Opec+ hanno concluso un accordo che obbligava i firmatari a ridurre ulteriormente la produzione di greggio nei mesi di maggio e giugno. Secondo gli accordi la produzione sarà successivamente ridotta di 7,7 milioni di barili al giorno fino alla fine del 2020 e di 5,8 milioni di barili al giorno da gennaio 2021 ad aprile 2022. Tutte queste criticità e queste prospettive negative indicano un elemento fattuale: il mercato necessita di regole normative stabili e durature.

Uno scenario, quello della regolamentazioni stabile del mercato, palesato ed auspicato da uno dei principali conoscitori della materia, il ceo di Rosneft, Igor Sechin, al Forum Economico di San Pietroburgo nel 2019 quando affermò come «Il nostro obiettivo primario è creare le condizioni per uno sviluppo senza crisi dell’industria petrolifera e dell’economia mondiale. Ci sono una serie di aspetti importanti. Oltre agli accordi reciproci, è necessario garantire l’assoluta trasparenza e prevedibilità del mercato. Gli strumenti più importanti della sostenibilità sono i contratti a lungo termine, la partecipazione reciproca ai progetti e il rigoroso rispetto degli obblighi contrattuali. Ad esempio questi strumenti e principi hanno reso Rosneft un leader mondiale tra le compagnie petrolifere pubbliche».

Ed in effetti la società guidata da Igor Sechin è una delle più grandi aziende al mondo per volumi di produzione, la più grande per riserve e leader nella raffinazione del petrolio russo. Nel 2012 Sechin e’ diventato ceo di Rosneft, dove ha avviato una corsa agli acquisti, spesso criticata, ma che ha reso la compagnia il piu’ grande produttore di petrolio al mondo. Attualmente Rosneft opera in 24 paesi e, soprattutto, collabora attivamente con l’Italia. Basti pensare come nel 2017 Rosneft concluse un accordo con l’italiana Eni S.p.A. per acquistare una quota del 30% nel concordato di concessione per lo sviluppo del giacimento petrolifero di Zohr, il più grande giacimento di gas naturale del Mediterraneo. Rosneft è diventata così il primo partecipante a un progetto sulla piattaforma di acque profonde dell’Egitto in collaborazione con importanti aziende internazionali e propri partner come Eni (60% del capitale) e BP (10% del capitale). Nello specifico la produzione ha superato le aspettative: in meno di un anno dall’inizio dei lavori è stato raggiunto un livello di produzione di gas naturale di circa 57 milioni di metri cubi al giorno. Nel 2019 è stata raggiunta la capacità di progettazione di 76 milioni di metri cubi al giorno (100% della capacità di progettazione).

Il legame energetico fra l’Italia e la Russia affonda le radici negli anni 60 quando il fondatore dell’Eni, Enrico Mattei, concluse con l’Urss un contratto di fornitura di petrolio a lungo termine, rompendo i dogmi della guerra fredda che, tra l’altro, presupponevano l’isolamento economico della Russia. Difendendo l’accordo firmato a Mosca, Mattei assicurò che «non avrebbe costituito un pericolo per l’Italia, al contrario avrebbe garantito petrolio al Paese, e dato lavoro agli italiani». Così è proprio grazie al ponte energetico costruito dagli sforzi di Mattei e dei suoi partner sovietici che le relazioni tra Russia e Italia hanno avuto nel corso dei decenni una base solida. E naturalmente Rosneft mantiene la tradizione poiché la sua collaborazione con le imprese italiane è a tutto campo: dall’esplorazione e produzione alla raffinazione, dalla logistica alla collaborazione tecnologica.

Concludendo, appare chiaro come a sostenere la discesa del prezzo del petrolio nelle ultime settimane siano stati i crescenti timori riguardanti il riequilibrio di un mercato ancora alle prese con il coronavirus, ma non solo. Un ruolo centrale e fondamentale, nel bene e nel male, lo gioca uno dei produttori maggiori al mondo insieme alla Russia, vale a dire l’Arabia Saudita. La compagnia petrolifera statale, la nota Saudi Aramco, ha ridotto più del previsto il prezzo dell’Arab Light per l’Asia, segno che i timori per un rallentamento ulteriore dell’economia globale sono ancora forti.