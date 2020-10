Ci piace / Partite Iva di tutto il mondo unitevi

Hanno protestato contro la cattiva gestione delle casse previdenziali privatizzate. Ed è giusto farlo. Ma c’è di più

Ha un profondo senso logico e storico l’iniziativa del “Movimento politico Autonomi e Partite Iva” fondato e guidato dall’ex senatore forsista Eugenio Filograna (nella foto).

Ha un senso logico e storico perché individua correttamente nel mondo dei lavoratori autonomi, che non possono contare su uno stipendio fisso pagatogli da qualcun altro ma devono far leva unicamente sulle proprie forze per portare a casa il budget necessario a vivere, un gruppo d’interesse sostanzialmente molto più coeso di quanto la loro estrema eterogeneità lascerebbe presumere. Un grande medico, un luminare ricchissimo che viva però di libera professione, ha più punti di contatto con un idraulico che con un top-manager pubblico.

Perché anche il più pagato dei chirurghi se si ammala e non può operare, a meno che non sia dipendente di un ospedale, non guadagna. Ebbene: in Italia tutte le tutele sono state riservate ai lavoratori dipendenti, dal ‘46 in poi, e poche o nessuna agli autonomi, per l’inconsistenza delle loro rappresentanze. Nessuna salvo una: la sostanziale impunità nell’evadere il fisco.

Articolo deleterio eppure condiviso della “costituzione materiale” del nostro Paese che è però ormai vanificato dalla digitalizzazione che vanificherà sempre di più i tentativi di evadere. Da qui la tempestività e la necessità di un ripensamento della rappresentanza degli autonomi. Un mondo che Economy ha sempre rappresentato e continuerà a rappresentare.