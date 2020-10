«Da azienda sanmarinese abbiamo fatto una piccola sponsorizzazione: siamo sulla maglia del Monza Calcio, per dimostrare ai brianzoli che siamo alla conquista della loro terra». Comincia così, con una battuta - che però ha un fondo di verità - la chiacchierata con Giovanni Battista Vacchi, che da novembre siede sulla poltrona di amministratore delegato di Colombini Group, uno dei principali gruppi nel settore dell’arredamento in Italia con i marchi Rossana, Febal Casa, Colombini Casa, Offic’è e la divisione Colombini Contract. Una laurea in Economia con mba negli Stati Uniti, nel curriculum di Vacchi figurano - sempre in qualità di a.d. - Zucchi-Bassetti, Grandi Navi Veloci e le società americane del Gruppo Ferretti. E ora, appunto Colombini Group. Italiana ma non troppo - la famiglia che l’ha fondata, nell’ormai lontano 1965, è sanmarinese doc, l’azienda è pronta a crescere (anche) per linee esterne. Ma se state pensando al modello di poltrona Frau o Calligaris siete fuori strada: «Quelli sono modelli basati sulla matrice del private equity. Noi vogliamo diventare un polo aggregatore di matrice familiare», dice.



E quindi vi state guardando attorno...

Siamo interessati a brand posizionati nella fascia premium e luxury che possano essere o di completamento della nostra gamma, o che ci rafforzino nei nostri due settori di forza, le cucine e i componibili, purché abbiano un’ottima presenza all’estero. Non guardiamo a cose talmente grandi e costose che possano mettere in difficoltà la nostra azienda o la nostra crescita organica. Nel gruppo partiamo dalla fascia value per money, con Colombini Casa, abbiamo una presenza nella parte premium design accessibile con Febal Casa e arriviamo a Rossana - che ha creato la prima cucina a Isola, esposta al M.o.M.A. di New York nel ’72, ndr - come marchio luxury: vogliamo diventare il leader italiano dell’arredamento.



Vi accontentate di poco.

Possiamo farcela: siamo un gruppo molto solido, senza un euro di debito e con competenze industriali di settore molto forti. Poi contiamo anche sulla crescita organica.



Il piano industriale che porta la sua firma ha obiettivi ambiziosi: portare in cinque anni il fatturato da 170 a circa 250 milioni di euro. Al netto delle acquisizioni.

Mica facile.

In realtà i 250 milioni sono un obiettivo fattibile, in primis perché il gruppo ha circa 8mila punti vendita multibrand nel mondo da poter ulteriormente penetrare grazie alla nostra offerta di prodotto in continua evoluzione. Poi ci sono i nostri negozi proprietari: due a San Marino, altrettanti a Coriano, in provincia di Rimini, uno a Milano e uno a Londra.



Bastassero i negozi...

Beh, i multibrand sono la nostra roccaforte: una delle quattro leve del nostro rafforzamento organico. Abbiamo un piano da circa 50-55 milioni nel quinquennio, di cui 12 solo quest’anno, tra investimenti in capacità produttiva e commerciali, con aperture di nuovi negozi e sedi commerciali, contributi, supporto ai nostri partner.



E le altre tre leve?

La seconda direttrice di crescita è quella del retail monomarca Febalcasa: a oggi abbiamo circa 100 punti vendita in Italia, pensiamo di poter raggiungere nel corso dei prossimi cinque anni circa 175 punti vendita, con 15 nuove aperture all’anno. Siamo già molto diffusi al centrosud, vogliamo avere una maggiore penetrazione nel centronord e un ulteriore rafforzamento nelle aree in cui siamo già presenti.



Poi c’è l’estero. Una sfida non semplice, in cui l’essere targati made in Italy però aiuta non poco.

Oggi l’estero conta solo per l’15% del nostro fatturato, pensiamo di poter crescere significativamente per raggiungere almeno un 20%. Puntiamo molto sul marchio Febalcasa, con l’apertura di punti monomarca sui mercati asiatici e dell’Europa orientale, così come puntiamo sul brand Colombini Casa per i multibrand all’estero. Rossana è il marchio che sarà il nostra punto di ingresso sul mercato statunitense, in cui al momento simo presenti solo marginalmente.



Manca all’appello la divisione Colombini Contract, per i progetti custom su larga scala.

È la quarta gamba del nostro piano industriale: abbiamo una grande capacità competitiva su tutto quello che io definisco “semicustom”, quindi non il contract delle grandi ville residenziali, ma su contract in cui 17 torri in corea richiedono 870 cucine simili di varie dimensioni marchiate Febalcasa.



Non sono numeri sparati a caso, vero?

No, infatti: ad agosto abbiamo consegnato un contract di 870 cucine per 17 torri in Corea, infatti. Nel segmento siamo molto competitivi, tanto che veniamo contattati anche da marchi dell’ultraluxury per operazioni di private label e non siamo certo chiusi a partnership: i nostri stabilimenti avendo un alto livello di automazione industriale ci permettono di fornire prodotti di ottima qualità a prezzi oggettivamente molto competitivi. Il contract residenziale o alberghiero oggi pesa un 6-7% sul fatturato: dovrebbe arrivare al 10-15%.



In questo segmento il passaparola è fondamentale.

Infatti. E una delle tematiche del contract è la variabilità dei progetti da un anno all’altro: occorre evitare di spingersi oltre le proprie capacità e presidiare sempre il mercato immobiliare per intercettare i nuovi progetti.



Il tutto da San Marino.

L’azienda è stata fondata 55 anni fa dalla famiglia sanmarinese dei Colombini. A San Marino abbiamo circa 750 dipendenti diretti, più quelli dell’indotto. Di questi, circa metà sono frontalieri italiani. Siamo stati forse l’unica azienda del settore che non ha mai chiuso nel mese di agosto, salvo le domeniche, per soddisfare gli ordini sia del nostro mercato retail che del mercato contract estero. Il piano industriale prevede anche il rafforzamento della struttura manageriale per tutto quello che può andare ad aiutare la nostra crescita: sviluppo prodotto, marketing, operations. Siamo alla continua ricerca di talenti, perché sono le persone che fanno il risultato. E la squadra dev’essere estremamente forte, soprattutto in un momento storico in cui bisogna essere flessibili perché cambiano i mercati, i consumatori, le tecnologie.