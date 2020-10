Le aziende francesi, in questo amaro inizio autunno dell’era Covid, con il virus che non se ne va e gli indicatori economici, tutti, in territorio negativo (crescita a -10%; deficit/pil a -11%; debito/pil al 117%; spesa pubblica/pil al 62%; pressione fiscal-contributiva al 44,8% prendendo per buoni i numeri diffusi con un certo ottimismo dal ministero dell’economia che sta preparando il budget 2021 da inviare a Bruxelles entro ottobre, perché quelli dell’Ocse sono anche peggiori); le aziende francesi, dicevamo, hanno due strumenti per reggere alla crisi di mercato (crollo delle vendite e del fatturato) ed evitare di portare i libri in tribunale (il numero dei fallimenti sarà l’indice da tenere sotto controllo nei prossimi mesi, suggeriscono gli esperti). Uno consente di ridurre la produzione e il costo del lavoro (vedremo come) facendosi rimborsare – in parte – dallo Stato; l’altro permette di continuare a produrre ma a costi molto più bassi (per esempio, abbassando gli stipendi o allungando l’orario di lavoro).

Ora l’avrete capito, il primo strumento somiglia molto allo chômage partiel, alla nostra cassa integrazione che, infatti, a fine agosto interessava quasi 16milioni di dipendenti (con un esborso per lo Stato e l’Unedic, una assicurazione collettiva finanziata dalle imprese e dai lavoratori che risale ai tempi del generale De Gaulle, di oltre 70miliardi di euro), ma con la differenza che, in questo caso, l’azienda non chiude, non riduce l’organico, si limita a rallentare la produzione riducendo il numero delle ore lavorate e per conseguenza l’ammontare degli stipendi. E infatti questo “outil” del welfare francese si chiama Activité Partielle de Longue Durée. La quale è consentita fino a giugno 2022 quando, stando alle previsioni di France Relance, il Recovery Fund voluto da Macron con un investimento di un centinaio di miliardi, il sistema produttivo avrà creato 160mila posti di lavori aggiuntivi e la disoccupazione (questa sì di lungo periodo) sarà scesa al 10%. Per l’impresa, in effetti, è una bella boccata d’ossigeno: a fronte di una riduzione delle ore lavorate fino al 40% pagherà l’84% del salario lordo ai dipendenti e sarà rimborsato dallo Stato fino all’85% di quanto erogato. Al momento, quasi mezzo milione di francesi sono in Apdl, stando alle tabelle di Rue de Grenelle, la sede del ministero del lavoro.

Non si conosce, invece, il numero dei lavoratori che, bongré malgré, sono stati messi dall’azienda in Apc che vuol dire Accord de performance collective. E che, diciamolo subito, non è proprio una bella cosa anche se l’Apc può evitare la chiusura dell’azienda e il licenziamento. Con l’Apc, infatti, bisogna lavorare di più (ma questo, si dirà, è un piccolo sacrificio nel Paese delle 35 ore, meno di 1300 l’anno a fronte delle 1718 in Italia), magari rinunciare a un pezzo di stipendio e accettare una diversa (e meno comoda) organizzazione del lavoro. C’è molta riservatezza negli ambienti ministeriali e nelle sedi sindacali su questi Apc che commencent à faire peur come ha titolato una fonte non sospetta come il quotidiano Les Echos, il Sole24Ore francese. Infatti, con il Covid, il numero delle aziende che hanno chiesto di poter far ricorso all’Apc (grazie anche stavolta al nuovo Code du Travail approvato da Macron nel 2017) è cresciuto ben oltre i 371 casi censiti da Rue de Grenelle a partire dal 2018. La maggioranza di questi accordi non sono proprio “win-win” per lavoratori e aziende per dirla con il linguaggio misurato di Charles Bardon, direttore della società di consulenza HR Consultancy Partners che lavora per la Confindustria francese, anzi sono uno chantage à l’emploi, un ricatto, come denunciano, invece, i sindacati chiamati a sottoscriverli.

O così o si chiude. E può anche accadere che un centinaio di lavoratori (su 1.583) della Dericherbourg Aeronautics, servizi di pulizia negli aeroporti e sugli aerei, che avevano respinto l’Apc siglato dal sindacato, si ritrovi licenziato. Ecco perché gli Apc si fanno, ma si preferisce non dirlo e se si va a chiedere a rue de Grenelle l’unica risposta che si riceve è un grafico da cui risulta che il 39,1% degli Apc riguarda l’orario di lavoro (che è stato allungato in qualche modo, di solito facendo ricorso agli straordinari), il 15,4% il livello dei salari; il 15,6% orario e salario insieme, e il 27% la mobilità cioè a dire l’organizzazione del lavoro (per dire, una mutua privata, M comme Mutuelle, ha ridisegnato grazie a un Apc tutta la sua rete di agenti e venditori di polizze sanitarie).

Cet outil n’a pas bonne presse, l’Apc non ha buona fama, allarga le braccia Bardon di HR Consultancy. L’abbiamo capito.