Cassa integrazione col contagocce: nella stragrande maggioranza dei casi, chi ne aveva diritto ha percepito solo una metà degli assegni, ma molti appena uno o due. I 600 euro, poi lievitati a 1000, sono stati raccolti da tante da tante partite Iva ma del tutto inadeguati per chi ha veramente dovuto arrestare l'attività per due o tre mesi. I finanziamenti garantiti dallo Stato, quelli fino a 30 mila euro con copertura del 100 per cento, sono stati erogati davvero soltanto al 12 per cento di chi ne ha fatto richiesta.

E' il quadro deprimente ed allarmante nel quale bisogna iscrivere l'iniziativa con cui adesso il Governo Conte promette di ristorare i danneggiati dal decreto contro la seconda ondata: bar, ristoranti eccetera.

Sarà la volta buona? Vedremo: certamente l'Agenzia delle Entrate conosce i conti correnti degli italiani e in molti casi li usa per prelevare le tasse. Ciò pone soltanto la premessa, però, affinché li utilizzi anche in senso inverso, cioè per erogare. E del resto, utilizzare i sistemi e le professionalità di un'agenzia strutturata per prelevare al fine di erogare, è logico come utilizzare i pompieri per appiccare il fuoco. Ma tant'è: anche stavolta le promesse sono sonore, speriamo che le attuazioni lo siano altrettanto.

Speriamolo sul serio, perchè le persone sono esasperate. I danni già accusati, incalcolabili. Il rischio di proteste di piazza, fortissimo: e non per le pur presenti infiltrazioni dei soliti mazzieri, buoni a menare sotto qualunque bandiera. Ci sono, ma sono pochi e quindi sbagliano quei commentatori filogovernativi che per ridimensionare il problema riconducono tutto a questi pochi. Il malessere è reale e sta esplodendo.

La domanda drammatica che sottende tutto è però un'altra: potrebbe mai il governo - ma non questo: qualsiasi governo - gestire interventi più efficaci con l'ordinamento legislativo e amministrativo che abbiamo? I ruoli dello Stato sono ridotti ad un livello di pre-putrefazione. Sono vent'anni che ci riempiono la testa di digitalizzazione e i centri di elaborazione dati del mondo pubblico sono ancora oltre ottomila, tutti disconnessi. Gli uffici pubblici - come del resto le scuole: e s'è visto - sono disattrezzati. L'apparato dell'ordine pubblico, pur forte nell'antiterrorismo, è debole sul piano della tenuta della piazza ed è in balia di una magistratura inefficiente, iniqua e sfaticata.

Con un simile strumentario arrugginito e inadoperabili, chi mai potrebbe davvero incidere sul sistema per attivare una reazione efficace di emergenza? E senza una reazione straordinaria, chi mai potrà aiutare i bisognosi? Ma quale governo, quale politico dirà mai agli italiani: "O ci concedete un anno di poteri speciali o il Paese implode"? E sono pensabili, in democrazia, dei poteri speciali? Probabilmente, no.