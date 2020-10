È il salvagente cui l’Italia affida una gran parte delle speranze di ripresa dell’economia. Ma anche il frutto dello sforzo del Vecchio Continente per assicurare un futuro sostenibile al pianeta. Stiamo parlando del “debito verde”, cioè delle obbligazioni che l’Unione Europea ha in programma di emettere nell'ambito del piano di rilancio previsto dal Recovery Fund: 225 miliardi, pari a circa il 30% dei 750 miliardi indicati dal pacchetto di salvataggio presentato dal presidente della Commissione UE Ursula von der Leyen. Per valutare le ambizioni del piano basti dire che la cifra corrisponde grosso modo al totale dei green bond venduti a livello globale nel 2019, rendendo probabilmente l'Eurozona la più grande emittente al mondo di titoli in linea con i principi Esg, rispettosi di ambiente, equità sociale e governance.

Una parte dei Paesi è già passata delle enunciazioni di principio ai fatti. La Germania ha già emesso a settembre i suoi primi titoli verdi questo mese e ne ha in agenda altri prima della fine del 2020. Intanto, a fronte dei 6,5 miliardi collocati, la domanda ha superato i 33 miliardi. Ancor più importante, il titolo che ha cedola zero ha strappato in sede di collocamento un rendimento di – 0.46%, quasi in linea con i bond tradizionali. Un dato di buon auspicio in vista di una seconda emissione entro la fine dell’anno che servirà ad aumentare la liquidità del comparto.

Pure la Svezia ha raccolto più di due miliardi di euro (20 miliardi di corone) ma la Francia è attualmente il più grande emittente governativo a livello globale. Il fenomeno non si limita ai governativi: Daimler ha venduto un miliardo di green bond spuntando peraltro un prezzo di dieci punti inferiore al costo di una corrispondente emissione tradizionale. Un dato che senz’altro ha attratto l’attenzione del resto del comparto automotive tra i più affamati di capitali.

Anche l’Italia partecipa al trend. All’inizio di settembre Erg ha collocato un prestito obbligazionario da 500 milioni di euro, della durata di 7 anni a tasso fisso, nella forma del Green Bond. Il gruppo che opera nel settore delle energie alternative prevede di destinare circa il 50% del ricavato al rifinanziamento di progetti eolici e solari recentemente entrati a far parte del portafoglio del Gruppo e il restante 50% circa per il finanziamento di nuovi progetti da fonte eolica in sviluppo e costruzione nel Regno Unito e in altri paesi europei. A seguire è scesa in campo Falck Renewables che ha collocato un prestito obbligazionario senior unsecured equity-linked green per 200 milioni di euro con scadenza al 2025.

Le obbligazioni non matureranno interessi e saranno emesse a un prezzo pari al 101,25% del loro valore nominale, con un rendimento lordo annuo fino a scadenza pari al -0,25%. A render appetibili a livello retail il comparto contribuirà la diffusione degli Etf. Tra questi in Piazza Affari figura ad esempio il Franklyn Liberty Euro Green Bond Ucits che investe almeno il 70% del suo valore patrimoniale in obbligazioni definite green bond, il resto in obbligazioni allineate alla sostenibilità ambientale. Ma non è difficile prevedere che l’offerta sia destinato a crescere dopo il varo del Next Generation, il piano Ue che erogherà i fondi Ue ai progetti presentati entro metà ottobre che prevedono investimenti “virtuosi” in energia, infrastrutture, digitale e mobilità. Anche nel debito,insomma, va di moda il verde.

*L'autore Ugo Bertone. torinese, ex firma de "il sole-24 ore" e "la stampa", è considerato uno dei migliori giornalisti economico-finanziari d'Italia