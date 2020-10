Il coraggio ha mostrato di averlo. Adesso tocca alla fortuna fare la sua parte e benedire il primo convegno nazionale dei Giovani imprenditori di Confindustria che si sarebbe dovuto tenere come sempre a Capri ma che quest’anno, causa Covid, si terrà a Napoli nelle date canoniche del 16 e 17 ottobre presso la Stazione Marittima.

Così il neo presidente Riccardo Di Stefano, palermitano, classe 1986, già numero due di Alessio Rossi, di diritto vice di Carlo Bonomi, potrà presentarsi al grande pubblico – in parte in presenza, in parte a distanza – dopo aver avuto la meglio nelle votazioni di fine giugno sul figlio d’arte Eugenio Calearo, candidato del Nord Est. D’altra parte a Riccardo le sfide non dispiacciono. E dopo essersi laureato in Giurisprudenza alla Lumsa della sua città natale ed essere entrato a far parte del Consiglio di amministrazione dell’azienda di famiglia, l’Officina Lodato specializzata in impiantistica civile e industriale, ha fondato un’impresa tutta sua.

Nasce così, nel 2014, la Meditermica Srl che opera in tutta Italia nel campo delle forniture all’ingrosso di materiale termoidraulico. L’emancipazione imprenditoriale e il forte interesse sempre mostrato per i temi della formazione professionale conferiscono a Di Stefano la sicurezza e l’equilibrio che tutti gli riconoscono. D’altra parte il suo cammino associativo parte da lontano. Il curriculum segnala tra l’altro la partecipazione al direttivo del Gruppo giovani imprenditori di Palermo, l’impegno nella sezione Istallatori ancora nel capoluogo siciliano, l’incarico nel comitato di redazione dell’organo di stampa del movimento giovanile Quale Impresa.

Ora ha davanti un trienno – la durata del suo nuovo incarico - che si presenta tanto duro quanto intenso. Si farà affiancare da una squadra di vertice nella quale ha chiamato Licia Angeli, Maria Anghileri, Eleonora Anselmi, Mario Aprile, Francesco Fumagalli, Andrea Marangione, Pasquale Sessa e Alessandro Somaschini.