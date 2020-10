Quel debito "buono"che sostiene le Pmi

C'è debito e debito. Importante è la finalità per cui si contrae. Il Governo è correttamente corso in aiuto alle imprese in difficoltà a causa della pandemia e ha chiesto alle banche di iniettare la liquidità necessaria a garantire la prosecuzione delle attività.

Da pochi giorni e fino a fine anno è attivo il Fondo Patrimonio Pmi che potrà sottoscrivere obbligazioni o titoli di debito di imprese con fatturato inferiore a 10 milioni di euro, purché in presenza di un aumento di capitale fino a 250 mila euro. Altro debito di natura pubblica, che va però nel senso di incentivare gli investimenti e di spostarsi dal passivo a breve termine a quello a medio, insieme a una iniezione di capitale di rischio, che viene chiesta agli azionisti.

Sarà ora necessario mettere a punto strumenti specifici, in parte annunciati, che facilitino proprio l’accesso al capitale di rischio. Dall’emergenza infatti bisogna passare allo sviluppo o al rilancio, e per far questo bisogna utilizzare i capitali per investire in progetti che facciano tornare le aziende alla piena redditività e che la possano incrementare. Così si crea un ciclo di sviluppo virtuoso per gli attori economici e per il Paese. In questo contesto, i capitali privati giocheranno un ruolo fondamentale, complementare e differente, necessario per selezionare quei progetti e quelle imprese che vogliono accelerare e che hanno bisogno di finanza, spesso ritagliata su misura, e di un confronto proficuo con chi la eroga.

Le statistiche dimostrano che nell'86% dei casi le imprese ricorrono ai fondi di debito per finanziare il proprio sviluppo

Il ruolo del private debt può essere cruciale. Aifi, l’associazione del private equity, venture capital e private debt, ha pubblicato i dati del primo semestre dell’anno sull’andamento delle attività dei fondi di debito. Questi intervengono attraverso la sottoscrizione di obbligazioni di varia natura emesse dalle aziende o erogando direttamente credito. Le statistiche dimostrano che nell’86% dei casi le imprese ricorrono a tale strumento per finanziare lo sviluppo, quasi sempre in funzione di acquisizioni o realizzazione di nuovi impianti produttivi, per il resto si tratta di supporto a operazioni di leveraged buy out che facilitano il ricambio imprenditoriale.

I dati, elaborati insieme a Deloitte, mostrano numeri in crescita nella raccolta dei fondi (+10%), nel numero di operazioni (+34%) distribuito su molte più aziende rispetto al primo semestre dello scorso anno (+21%). Nel private debt, le aziende che vengono finanziate, hanno fatturati nel 54% dei casi al di sotto dei 50 milioni di euro. Il mercato italiano però è ancora molto piccolo, ancorchè dinamico, La raccolta dei fondi nel primo semestre è stata inferiore a 200 milioni, e gli investimenti sono stati pari a 423 milioni di euro, in 138 operazioni. Nel mondo il mercato vale 800 miliardi di dollari e sono presenti 1700 operatori, concentrati soprattutto nel nord America. Dobbiamo potenziare questo canale che può offrire debito per lo sviluppo e il rilancio della nostra industria. Debito prezioso.

*Professore Ordinario di Economia e Gestione delle Imprese alla Liuc di Castellanza. è anche direttore generale dell’Aifi (Associazione italiana del private equity, venture capital e private debt)