Covid, la tempesta perfetta insegna il risk management

Con la diffusione della pandemia scenari altamente improbabili si sono improvvisamente realizzati, Covid-19 è stato una tempesta perfetta a bassissima probabilità di accadimento e contestuale altissimo impatto socio economico.

La “tempesta perfetta Covid” ha mostrato la strategicità del ruolo del Risk Management al fine di garantire la resilienza e la prosperità sostenibile dell’azienda.

Le aziende che hanno una “cultura del rischio”, che hanno simulato in precedenza le azioni da effettuarsi in caso di situazioni estreme hanno avuto la capacità di affrontare e superare il momento estremamente delicato e non solo dal punto di vista economico finanziario. L’attenzione ai rischi strategici, esterni ed incontrollabili consente all’azienda di non trovarsi impreparata, da “tenuta” ai budget piani e resilienza all’azienda.

Ciò sarà realizzabile con una piena integrazione dei Risk Manager nei processi decisionali aziendali, perché il lavoro, le analisi, le proposte vanno fatte ex ante. La velocità nel cogliere i potenziali rischi e la loro magnitudo, la capacità nel comunicarli tempestivamente insieme ad azioni idonee a sventarli o mitigarne gli effetti sono le chiavi di successo.

Il risk assessment deve essere continuo, pervasivo e profondo finalizzato ad individuare i principali rischi, valutarne la probabilità, gli impatti e supportare la definizione di azioni volte a prevenirli e/o a mitigarne gli effetti, superando “l’approccio al rischio per silos” e puntare su un approccio al rischio trasversale che coinvolga l’azienda a tutti i livelli e non solo di singola funzione.

Le competenze hard e soft che i Risk manager devono avere sono trasversali oltre alle competenze tecniche sono fondamentali le conoscenze di business, regolatorie e normative, di controllo gestione, bilancio e fiscali tramite cui si potrà fornire un quadro integrato dei rischi e supportare anche l’individuazione di azioni mitigative.

il CRO (Chief Risk Officer) ed in generale i Risk Manager non devono dare opinioni ma devono essere parte integrante del processo decisionale e devono essere responsabilizzati in tal senso. L’utilizzo di dati e tecnologie innovative per affinare la capacità predittiva e le analisi di scenario sono chiavi imprescindibili per consentire al Risk Manager di contribuire efficacemente al raggiungimento dei risultati aziendali ed a preservare l’azienda non solo nell’operatività ordinaria ma anche, e soprattutto, in situazioni avverse come quelle attuali.

Altro fattore chiave per la riduzione dei rischi è “la sostenibilità”, una opportunità da cogliere; le scelte sostenibili sono premiate dai consumatori e dagli investitori ed in primis dalla collettività responsabile.

Per le Piccole e Medie Imprese (PMI) l’attenzione al Risk Management è improrogabile. Per dotarsi di modelli di risk management efficaci, sarà necessario inserire in azienda Risk Manager con le competenze necessarie ad impostare il framework di risk e favorire la diffusione della cultura del rischio all’interno dei processi aziendali. Per avviare lo start up si potrà optare per supporti esterni con competenze specifiche che consentano di operare in un immediato futuro con struttura interna autonoma.



