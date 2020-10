Un cyber-attacco russo voleva silurare le Olimpiadi di Tokio

Un'operazione congiunta del National Cyber Security Centre del Regno Unito e delle agenzie di intelligence statunitensi ha scoperto un cyber-attacco pianificato dalla Russia alle Olimpiadi e alle Paralimpiadi di Tokyo, ospitate in Giappone nel 2020, nel tentativo di sconvolgere il principale evento sportivo mondiale. Lo riporta il Guardian. Il lavoro di cyber-attacco russo ha riguardato gli organizzatori dei Giochi, i servizi logistici e gli sponsor ed era in corso prima che le Olimpiadi fossero rimandate a causa del Covid-19.

L'evidenza è la prima indicazione che la Russia era pronta a interrompere i Giochi estivi, dai quali tutti i concorrenti russi erano stati esclusi a causa di persistenti reati di doping sponsorizzati dallo Stato. Il Regno Unito è stato il primo governo a confermare i dettagli di un tentativo russo precedentemente segnalato di interrompere le Olimpiadi e le Paralimpiadi invernali del 2018 a Pyeongchang, Corea del Sud.

L'interruzione delle Olimpiadi invernali ed estive sarebbe stata effettuata a distanza dall'unità del GRU 74455. Il Regno Unito ha detto che, a Pyeongchang, l'unità informatica del Gru ha tentato di travestirsi da hacker nordcoreani e cinesi quando ha preso di mira la cerimonia di apertura dei Giochi invernali del 2018, distruggendo il sito web in modo che gli spettatori non potessero stampare i biglietti e distruggendo il WiFi nello stadio.

Tra gli obiettivi principali vi erano anche emittenti, una stazione sciistica, funzionari olimpici, fornitori di servizi e sponsor dei giochi del 2018, il che significa che gli obiettivi degli attacchi non erano solo in Corea. Lunedì, gli Stati Uniti hanno incriminato sei ufficiali dell'intelligence militare russa per il loro presunto ruolo negli attacchi hacker alle Olimpiadi invernali del 2018 e sugli obiettivi del malware "NotPetya", tra cui un ospedale della Pennsylvania.