Netflix segna il passo e Disney rilancia la sua sfida

Netflix ha annunciato guadagni del terzo trimestre più deboli del previsto, e gli investitori hanno deciso di non insistere, per ora, sul gigante dello streaming per cui le sue azioni sono scese del 6%.

Netflix ha portato “solo” 2,2 milioni di nuovi abbonati lo scorso trimestre - ben al di sotto dei 2,5 milioni che aveva promesso di consegnare, e ancora più al di fuori dei 3,5 milioni di analisti che si aspettavano. Ciò significa che anche il profitto trimestrale del gigante dello streaming è stato inferiore alle previsioni.

Dopo il record di Netflix nella prima metà dell'anno, è facile capire perché così tanti ne hanno sostenuto le possibilità. Ma il successo è un'arma a doppio taglio, e Netflix ha detto che la pandemia ha effettivamente "tirato in avanti" la domanda dei clienti. In altre parole, i clienti che avrebbero potuto iscriversi lo scorso trimestre si erano già iscritti, lasciando in giro un minor numero di potenziali abbonati. Restate sintonizzati per il seguito di quel dramma: Netflix prevede di aggiungere solo 6 milioni di abbonati in questo trimestre, ben al di sotto dei 6,5 milioni previsti dagli analisti.

Peraltro, cosa pretende Netflix? Finora le sue quotazioni sono aumentate di oltre il 60% dall'inizio del 2020 - 10 volte di più rispetto al mercato azionario statunitense nel suo complesso. E gli analisti sembravano fiduciosi che ci sarebbe stato di più: una raffica di loro ha aumentato le loro aspettative per il prezzo delle azioni di Netflix in anticipo rispetto a questi risultati. Potrebbero cambiare idea in fretta ora che le cose non hanno funzionato come previsto...

Inoltre, proprio la settimana scorsa, la Disney ha annunciato che raddoppierà gli sforzi per trasformare il proprio servizio, Disney+, in un gigante globale dello streaming. Questo dovrebbe preoccupare Netflix: Disney+ è stato lanciato solo lo scorso novembre e ha già 60 milioni di abbonati. Non è ancora lontanamente vicino ai 195 milioni di Netflix, è vero, ma ci sono moltissimi channel-hopper annoiati che si annoiano a morte. E dato che ora ci sono otto grandi fornitori di abbonamenti tra cui scegliere, Netflix e Netflix da soli potrebbero non farcela ancora per molto.