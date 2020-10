L’obesità è genetica? Per i guru di Yale c’è la prova

Una maggiore densità di cellule in un centro di ricompensa-chiave del cervello è associato con l'obesità nei bambini e prevede l'aumento di peso futuro: lo dice un nuovo studio condotto da Yale. I risultati, pubblicati il 12 ottobre negli Atti dell'Accademia Nazionale delle Scienze, suggeriscono che una maggiore concentrazione di cellule specializzate in una regione cerebrale chiamata nucleo accumbens può indicare una risposta infiammatoria nel cervello derivante da una dieta povera e l'assunzione di calorie eccessive. Questa risposta infiammatoria può scatenare ancora più sovralimentazione, dicono gli autori.

"L'infiammazione è nota per essere associata all'obesità, ma esattamente come sta operando nel cervello umano è stata una sfida per indagare", ha detto Richard Watts, direttore della Facoltà di Lettere e Filosofia del Brain Imaging Center e autore senior dello studio.

Utilizzando una nuova tecnica di risonanza magnetica chiamata Restriction Spectrum Imaging, che permette di osservare da vicino le micro strutture all'interno del cervello, il team ha studiato la densità delle cellule del nucleo accumbens - una regione del cervello coinvolta nella motivazione della ricompensa e nel comportamento alimentare. Hanno attinto ai dati pubblicamente disponibili raccolti nell'ambito dello studio Abcd (Adolescent Brain Cognitive Development), finanziato dagli Istituti Nazionali per la Salute, che sta seguendo lo sviluppo del cervello e i risultati sulla salute di oltre 11.000 bambini.

I ricercatori hanno scoperto che più alta è la densità delle cellule nel nucleo accumbens, più grande è la circonferenza della vita del bambino.

Una scoperta ancora più impressionante è stato che la densità delle cellule in questa regione previsto aumenti di circonferenza vita e indice di massa corporea un anno più tardi," ha detto Kristina Rapuano, una psicologia post-dottorato fellow a Yale e primo autore dello studio.

Studi precedenti negli animali hanno dimostrato che una dieta ad alto contenuto di grassi saturi stimola la neuroinfiammazione nel cervello che aumenta il numero di cellule nel nucleo accumbens. Questo accumulo di cellule può innescare l'alimentazione compulsiva negli animali.

"Si tratta di un circolo vizioso. Mangiare cibo cattivo porta a volere più cibo cattivo. Questi dati forniscono un possibile meccanismo cerebrale per questa idea", ha detto BJ Casey, professore di psicologia a Yale e co-autore dello studio.

Casey ha notato che i tassi di obesità infantile in tutto il mondo sono quadruplicati negli ultimi 40 anni. Che, ha detto, è in parte dovuto alla maggiore accessibilità e il consumo di alimenti malsani.

"Questo studio è un passo verso una migliore comprensione dei meccanismi neurobiologici alla base dell'aumento di peso dell'infanzia, che sarà di fondamentale importanza per informare l'intervento precoce e le strategie di prevenzione dell'obesità", ha detto Casey.