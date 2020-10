La Cina galoppa nel terzo trimestre, alla faccia del Covid

Alla faccia del crollo della Cina: i nuovi dati di lunedì hanno mostrato che l'economia del Paese è cresciuta del 4,9% nel terzo trimestre rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Complimenti.

Ma cosa significa questo?

L'economia cinese è cresciuta dello 0,7% nei primi tre trimestri del 2020. È un dato leggermente inferiore alle stime degli analisti, certo, ma chi lo giudica: l'economia cinese ha ora riguadagnato tutto il terreno perduto quando il blocco del coronavirus ha portato il Paese a una battuta d'arresto all'inizio dell'anno. Si pensi al suo fiorente settore industriale, che rappresenta il 40% dell'economia cinese ed è cresciuto di quasi il 7% rispetto a un anno fa. E qui sta l'arma non tanto segreta della Cina: il settore dei servizi del Paese - che comprende ristoranti, negozi e altre attività commerciali particolarmente colpite dalla pandemia - rappresenta solo il 50% della sua economia, rispetto al 70-75% degli Stati Uniti e della zona euro.

I dati dimostrano che i cinesi sono stati più che felici di spillare la loro liquidità, con vendite al dettaglio in crescita del 3,3% a settembre rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, il secondo miglior risultato guadagno di quest'anno. Le vendite online hanno continuato a ruggire: Gli acquirenti cinesi ora fanno quasi un quarto della loro spesa online, in aumento rispetto a circa un quinto dell'anno scorso.

La Cina è l'unica grande economia che si prevede crescerà quest'anno, in parte perché è stata una delle prime a lottare contro la pandemia. La buona notizia è che il suo successo offre agli analisti e agli investitori un piano di crescita economica per il futuro, oltre che un motivo per festeggiare: la crescita costante del Paese significa che continuerà ad acquistare prodotti europei e americani, anche se i casi di coronavirus in quelle regioni ricominceranno a crescere.