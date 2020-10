Daimler (e Volvo) migliorano le vendite nell’ultimo trimestre

La casa automobilistica tedesca Daimler è entrata in corsia di sorpasso segnando un profitto trimestrale superiore al previsto e gli investitori sono accorsi a frotte dopo che le azioni della società hanno fatto un bello strappo al rialzo.

L'aggiornamento preliminare sull’andamento delle vendite ha denotato una leggera ripresa del costruttore Mercedes-Benz ma, dato che gli Stati Uniti e la Cina rappresentano il più grande e il terzo più grande mercato dell'azienda, è probabile che l'accelerazione delle vendite di auto in entrambi i due grandi mercati di sbocco abbia contribuito a migliorare le entrate. Quello che Daimler ha detto è che l'aggressiva riduzione dei costi ha aiutato il suo profitto a battere le proiezioni degli investitori.

Anche la rivale Volvo, con sede in Svezia (ma di proprietà cinese), ha fatto un forte taglio dei costi da ringraziare in parte per il suo annuncio di venerdì di guadagni del terzo trimestre migliori del previsto. Essendo un'azienda più diversificata rispetto a Daimler, tuttavia, le sue vendite sono state aiutate dal fatto che i livelli di trasporto sono tornati quasi alla normalità nella maggior parte dei suoi mercati. Ciò ha portato a un aumento degli ordini per i camion, i motori e le macchine movimento terra di Volvo, oltre che a una maggiore domanda per i servizi successivi.

Con le vendite di auto in Cina in crescita per tre mesi consecutivi, gli Stati Uniti sulla strada della ripresa, e l'Europa - secondo i dati di venerdì - vedendo le vendite di auto crescere a settembre per la prima volta quest'anno, gli investitori terranno d'occhio le scorte di auto.

Gli analisti si aspettano che i titoli ciclici economicamente sensibili tornino in auge da un po' di tempo - e se i dati sulle auto non lo faranno, forse lo faranno le vendite al dettaglio negli Stati Uniti. I dati al dettaglio di venerdì del mese scorso sono stati molto più forti di quanto gli economisti avessero previsto, facendo ben sperare per le azioni discrezionali delle aziende cicliche di consumo.