“Ho la partita Iva e faccio traslochi. Cioè: li facevo fino al lockdown. Poi basta. Chi ci fa entrare più a casa sua con l’epidemia in corso? Qualcosa aveva ricominciato a muoversi a luglio, ma adesso si è di nuovo fermato tutto il lavoro. E che mi ha dato lo Stato? 600 euri in tutto”: Giuseppe, artigiano di Salerno, si sfoga così – “euri” compreso - con una specie di pacata disperazione. Come lui, tanti. Troppi.

Il Covid-19 ha diviso il Paese, anzi meglio: l’ha spaccato. Da una parte i garantiti: i dipendenti statali, i pensionati, i dipendenti privati delle grandi e grandissime aziende che sono state in grado, almeno finora, di anticipare i soldi della cassa integrazione erogati dall’Inps solitamente con grandi ritardi.

Dall’altra parte i vulnerabili: le quasi 5 milioni di partite Iva individuali che svolgono attività diretta nell’artigianato o nel commercio, dipendenti di se stessi per caso, per scelta, per necessità, per il sogno di poter scambiare la precarietà dell’autoimprenditorialità con qualche maggior soddisfazione economica; e i loro collaboratori, spesso a loro volta partite Iva, altre volte dipendenti di microimprese con 2 o 3 colleghi in tutto, esposti a qualsiasi rovescio economico.

Garantiti da una parte, vulnerabili dall’altra.

Il governo ha pensato solo ai primi? Nient’affatto: neanche a loro. Semplicemente, a vantaggio dei primi sono scattati meccanismi protettivi storici e sempre validi. Impiegati statali in quanto tali non licenziabili, ingranaggi minutissimi di amministrazioni inefficienti e antidiluviane che anche volendo non possono fare neanche smartworking per mancanza dei necessari sistemi digitali; pensionati garantiti dal bilancio dello Stato che rifinanzia a pie’ di lista il deficit dell’Inps, qualsiasi esso sia. Cassintegrati che prima o poi l’assegno, per minimo che sia, l’intascano e magari anche l’anticipo che riesce a dargli l’azienda.

A tutela del secondo gruppo sociale, niente. E gli appelli delle rappresentanze – ultimo quello della debole Confcommercio per i ristoratori e i baristi - sono caduti desolatamente nel vuoto: perché i meccanismi di risposta sono bloccati. Il governo dovrebbe stanziare le risorse, e sembra farlo, ma anche quando lo fa quasi mai poi gli uffici ministeriali sono in grado di regolamentarne l’erogazione, e comunque lo fanno in misura insufficiente e modalità inefficienti: pensare che le partite Iva fiaccate dal lockdown potessero essere protette dall’erogazione di soli due assegni da un paio di migliaia di euro è un’offesa al buon senso.

Gli aiuti disposti dall’Europa non sono ancora tutti attivi. Sta iniziando a funzionare il Sure, per fortuna, e quei soldi dovrebbero arrivare quasi in automatico, per rifinanziare la cassa integrazione di chi ce l’ha; mentre i miliardi del Mes, per la sanità (indispensabili!) non li vogliamo; i soldi a fondi perduto, la bellezza di 80 miliardi, del Next Generation Ue, arriveranno se e quando sapremo presentare all’Unione Europea un piano credibile. Idem per i 127 miliardi di debito garantito dall’Europa e quindi a buon mercato.

Nel frattempo i garantiti tirano un po’ la cinghia dei pantaloni, di solito più per ansia che per bisogno. E i vulnerabili danno fondo ai risparmi, si aggrappano alla famiglia, fanno la fame.

Attenzione a bollare di provocazione neofascista i disordini di Napoli. Certo, non è quello il modo di richiamare l’attenzione del governo. La violenza porta solo violenza. Ma la gente esasperata c’è. E questo disordinato, caotica e quindi inaffidabile lockdown è benzina sul fuoco.

Per questo oggi chi ha un posto di lavoro in un’azienda piccola che riesce a mantenersi in equilibrio economico, sia consapevole di essere un vulnerabile miracolato.