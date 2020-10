Si fa presto a dire industria 4.0: negli ultimi anni, specie in Italia, un po’ troppo. Si è parlato spesso anche di lean management, ma non sempre comprendendo che si tratta di una premessa necessaria a un’efficace applicazione delle nuove tecnologie. Ora è tempo di affrontare e implementare anche quel che può migliorare la premessa, il data science, ovvero: la raccolta, la gestione, l’elaborazione, l’analisi, la visualizzazione e l’interpretazione di grandi quantità di dati, necessaria per migliorare il lean management e quindi rendere davvero efficace l’avvento di industria 4.0. Un esempio è quello della tecnica di total productive maintenance, che con la raccolta di dati tramite sensori da tanti punti diversi delle macchine permette di fare elaborazioni anche predittive, che possono permettere di capire quando fermare una macchina prima che si verifichi un guasto.

Molto attiva in materia è la Liuc Business School, il cui Lean club ha condotto un’indagine esplorativa sull’adozione delle tecniche di data science da parte delle aziende manifatturiere che operano con logiche lean. Sono stati analizzati vantaggi e difficoltà riscontrati da un campione di 38 imprese. «Le aziende erano ben distribuite tra piccole, medie e grandi» dice Rossella Pozzi, coordinatrice del Lean Club, «forse fin qui c’è stata più implementazione del data science da parte delle grandi, ma ora anche le Pmi hanno molti progetti che stanno partendo, o già partiti e in fase pilota». Secondo l’analisi del Lean Club della Liuc Business School, anche tra le aziende che operano con una logica lean il livello di diffusione del data science non è particolarmente elevato: il 50% riporta un’implementazione inferiore alla metà del proprio potenziale. «Ci sembra che comunque sia confortante il fatto che c’è molto interesse per la materia» osserva la Pozzi, «il che sicuramente si tradurrà in una crescita del coinvolgimento delle aziende nel breve periodo, anche per il progressivo abbassamento dei costi dell’analisi e della raccolta dei dati». Numerosi sono i benefici riscontrati finora dalle aziende: tra quelli maggiormente citati ci sono il miglioramento della qualità di prodotto e delle performance di processo. Questo per quanto riguarda la diffusione del data science tra le aziende che effettivamente adottano il lean management. Il problema è che in Italia sono poche: «Il lean è una filosofia produttiva che secondo me molte aziende pensano di aver implementato, ma di fatto nella maggior parte dei casi non lo è» afferma la coordinatrice del Lean Club, «eppure se si vuole riuscire a realizzare l’implementazione delle tecnologie legate al paradigma industria 4.0, di fatto l’adozione del paradigma lean è una condizione necessaria».

Anche le non numerosissime imprese virtuose, consapevoli che prima di industria 4.0 viene il lean, e che per migliorare il lean serve il data science, devono però affrontare un ostacolo importante: la mancanza di data scientist. «La questione delle competenze è una barriera con cui si scontrano tutte le aziende, grandi e piccole» sottolinea la Pozzi, «non è una questione di budget ma di reale difficoltà a trovare giovani neolaureati con quelle competenze». Ma quali sono le facoltà che dovrebbero formare i data scientist? «Ingegneria gestionale, se ha i giusti percorsi, può essere un valido canale» rimarca la coordinatrice del Lean club, «il data scientist che sa solo programmare ma non ha idea di come funzionino le cose di fatto è solo un programmatore, un esecutore; ma se si parla di chi deve gestire l’analisi dei dati, fare la scelta dei dati da prendere e degli obiettivi che si vogliono raggiungere con il loro utilizzo, l’ingegnere gestionale è la figura più adatta. Alla Liuc abbiamo avviato da poco il percorso di laurea magistrale Data science per il management. Sono tecniche talmente nuove che anche l’università si sta adattando a questi cambiamenti tecnologici, per fornire delle figure che siano più in linea con le richieste del mercato».