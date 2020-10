Il capitalismo familiare alla prova del coronavirus

La crisi pandemica che ci ha colpito rende necessaria un’accelerazione sul tema del passaggio generazionale che diventa quindi una delle grandi questioni da affrontare nelle aziende a controllo familiare.

Il sistema industriale italiano, rispetto ad altri paesi europei, si caratterizza per l’assoluta prevalenza di microimprese per la maggior parte a carattere familiare. Di fatto, possiamo dire che le stesse sono il motore trainante della nostra economia nazionale. La caratteristica principale di questo modello industriale “familiare” è quello di avere un forte accentramento di decisioni e di conoscenze nella persona dell’imprenditore. L’imprenditore che spesso coincide con il fondatore è stato l’artefice dello sviluppo della cultura aziendale e delle relative conoscenze e capacità.

Tali conoscenze spesso non trovano esplicitazione nei sistemi informativi aziendali. In Italia nel 55 % dei casi le imprese familiari sono governate da un imprenditore che ha più di 60 anni. In tale contesto, la crisi pandemica ha fatto emergere tutti i limiti che tale modello di business già presentava. La governance di tali imprese si sta mostrando in difficoltà, non tanto sugli aspetti tecnici, quanto sulle abilità cognitive di comprensione dei fenomeni e di formulazione di modelli di business ed organizzativi che sappiano presentare caratteristiche di resilienza tali da affrontare scenari imprevedibili e che garantiscano all’impresa la continuità. Oltre a tale aspetto, vista l’età anagrafica degli imprenditori ed il conseguente rischio legato al Covid, appare quanto mai urgente pianificare il passaggio generazionale.

Il passaggio generazionale deve essere condotto attraverso un percorso che coinvolga sia l’impresa che la famiglia e che miri a salvaguardare il trasferimento dei cosiddetti fattori intangibili. Tra i quali spiccano la conoscenza, la cultura dell’azienda e tutte le curve d’esperienza che rappresentano il vantaggio competitivo. Si parla infatti di patto generazionale riferendosi a processi graduali e guidati di avvicendamento. Non è da trascurare l’aspetto psicologico tra le persone coinvolte nel passaggio.

Le sfide cruciali con cui si devono confrontare le aziende familiari sono la digitalizzazione e l'internazionalizzazione

È fondamentale coinvolgere anche attori terzi in qualità di manager o consulenti al fine di garantire un ripensamento della strategia e della progettazione del fare impresa ed eliminare la distorsione nella definizione dei ruoli e delle funzioni svolte all’interno degli organigrammi aziendali. I familiari spesso occupano i ruoli chiave in azienda invalidando così il sistema meritocratico .

Affrontare oggi il tema del passaggio generazionale in una family company diventa più che mai sinonimo di continuità. La difficoltà sta nel trovare l’equilibrio ottimale tra la trasmissione delle conoscenze e l’implementazione di un processo di rinnovamento da parte dei successori. Uno strumento che viene implementato in questi casi è lo “knowledge management” e cioè cercare di realizzare una condivisione di conoscenza, facilitare l’interazione all’interno dell’organizzazione e favorire la cattura del sapere mediante processi di codifica e strutturazione della conoscenza.

Le nuove generazioni del capitalismo familiare italiano dovranno affrontare alcune sfide cruciali: la digitalizzazione e l’internazionalizzazione. La digitalizzazione come processo irreversibile enfatizzato dalla crisi pandemica e l’internazionalizzazione come ricerca di mercati non coperti.

La fase di grande incertezza che stiamo vivendo richiede, inoltre, alle family company di dotarsi di organizzazioni costituite da strutture organiche, agili, flessibili, disposte su reti con funzioni basate su cooperazione, conoscenze e comunicazione.



*dottore commercialista