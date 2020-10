Decreto di agosto, un canovaccio già visto e di riforme neppure l'ombra

Quelli attualmente in vigore sono circa una ventina, cui si aggiungono ordinanze, circolari e leggi regionali varie, oltre ad altri 17 decreti che hanno cessato la loro efficacia. È uno degli effetti dell'emergenza sanitaria ed economica innescata dall'epidemia da Covid – 19, che negli ultimi otto mesi ha intensificato in maniera straordinaria la produzione normativa. E il perdurare della crisi sta allungando ulteriormente la catena dei decreti d'urgenza del Governo per arginare la pandemia e sostenere l'economia. L'ultimo in ordine di tempo è il “decreto agosto” all'esame della Commissione Bilancio di Palazzo Madama, dove lo scorso 8 settembre è intervenuta Confprofessioni per chiedere a Governo e Parlamento di «uscire dalla logica dell’emergenza per imboccare una nuova stagione di riforme strutturali».

Fin qui le risorse messe in campo (circa 100 miliardi di euro) e le misure adottate dal Governo, appesantite dalle tortuose procedure applicative, hanno cercato di tamponare un’emergenza che nel secondo trimestre dell’anno ha inghiottito il 12,8% del Pil: come se il contributo complessivo dei professionisti alla crescita del Paese si fosse volatilizzato. Secondo la Confederazione presieduta da Gaetano Stella, «la frammentazione e il carattere d’urgenza degli interventi a catena per fronteggiare la crisi economica nascondono l’assenza di una strategia di lungo termine coerente con una politica di crescita robusta di un sistema produttivo già fiaccato dall’emergenza». Insomma, serve un cambio di passo, soprattutto adesso che la partita si sposta sui 209 miliardi di euro assegnati all’Italia dal Recovery fund.

Riduzione della pressione fiscale sui professionisti, sostegno ai processi aggregativi e di sviluppo infrastrutturale degli studi professionali e promozione di innovativi strumenti di tutela sono i tre obiettivi prioritari presentati da Confprofessioni alla Commissione Bilancio del Senato, a partire dai quali impostare un progetto di riforma che dia impulso ad un settore trainante dell’economia italiana, tanto per il suo contributo economico quanto per l’apporto di competenze e creatività alla vita culturale e sociale del Paese.

Invece, il “decreto agosto” è un canovaccio già visto. La proroga del finanziamento degli ammortizzatori sociali, la riprogrammazione delle scadenze fiscali e le altre misure di sostegno all’economia rappresentano, dice Confprofessioni: «il timido tentativo di un ritorno alla normalità». Un esempio: la revisione degli ammortizzatori sociali, insieme con gli sgravi contributivi, insiste sulla linea dell’assistenzialismo, senza offrire «nuovi stimoli ai datori di lavoro e alternative più vantaggiose rispetto agli ammortizzatori sociali».

Quel che serve, invece, è «una riforma più ampia, centrata sull’universalità delle tutele e sulla semplificazione delle procedure di accesso».

Temporeggiare: la linea tattica che permea il “decreto agosto” è confermata anche dalla proroga del blocco dei licenziamenti fino al 31 dicembre 2020, sulla quale Confprofessioni ha espresso alcune riserve. Al di là delle difficoltà interpretative sulla decorrenza dei termini, la decisione di bloccare ulteriormente i licenziamenti sposta in avanti la cessazione del rapporto di lavoro, ritardando l’avvio di percorsi di reinserimento lavorativo per i dipendenti, come pure i processi di riorganizzazione e di investimento di imprese e studi professionali per riagganciare la ripresa.

Resta poi aperta la battaglia sul “contributo a fondo perduto, introdotta dal “decreto rilancio” a favore di imprese, commercianti ed artigiani, ma che taglia fuori i liberi professionisti, che devono accontentarsi del bonus da 1.000 euro. Secondo la Confederazione, il “decreto agosto” potrebbe essere l’ultima finestra utile per mettere una pezza a una «profonda ingiustizia economica e sociale». La crisi innescata dalla pandemia da Covid - 19 ha accentuato la polarizzazione dei redditi tra le diverse categorie e finora solo l’autonomia delle casse di previdenza privata ha potuto garantire l’erogazione delle indennità ai professionisti che stanno pagando il prezzo più duro della crisi.