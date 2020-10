Nel procedere a tentoni che, purtroppo, connota questa maledetta fase 2 della pandemia, il governo media, media, media sempre. E com’è ovvio, le mediazioni spesso partoriscono assurdità. E’ il caso del blocco delle manifestazioni fieristiche nazionali e internazionali.

Nella prima bozza dell’ultimo Dpcm, questo blocco non era entrato: venivano bloccate solo le sagre e le fiere locali, scelta già discutibilissima – anche in molte manifestazioni locali il tipo di afflusso è di professionisti e imprenditori, capacissimi di disciplina – ma comunque comprensibile, in un momento in cui si ritiene di dover chiudere cinema e palestre, perché effettivmente le sagre sono più che altro occasioni di svago. E qualcuno, con felice definizione, ha definito questo Dpcm come il “lockdown del tempo libero”.

Alla circolazione delle bozze – che il governo volutamente permette, per fare sostanzialmente senza dichiararlo un sondaggio preventivo degli umori dell’opinione pubblica sui vari provvedimenti – gli organizzatori delle fiere locali e delle sagre hanno sollevato gli scudi, con il nefasto argomento: “Perché noi sì, e gli eventi nazionali no?”. Risultato paradossale: lungi dal cancellare il divieto di sagre e fiere locali, il governo ha esteso il diktat anche alle fiere nazionali e internazionali.

Ora, proviamo a capirci: certo che alle fiere si va per incontrare persone, ma non a caso il decreto chiede di limitare gli incontri a quelli necessari, e gli incontri d’affari lo sono. Incontrarsi tra persone serve a fare business, e incontrarsi in modalità virtuale non è sempre sufficiente. Inoltre, mentre è semplicemente ridicolo pensare che degli studenti minorenni abbiamo la maturità e l’autocontrollo per schermarsi con le mascherine e non “assembrarsi”, queste sono prudenze che tra adulti impegnati sul lavoro è possibilissimo prescrivere e possibile ottenere: lo stiamo vedendo attorno a noi da settimane.

Ha fatto quindi benissimo l’Aefi (Associazione Esposizioni e Fiere Italiane) a chiedere al governo, per bocca del suo presidente Maurizio Danese (nella foto), un “ristoro a fondo perduto”, insomma soldi in cassa, per gli enti fieristici: ““Il nuovo DPCM che entra in vigore domani, lunedì 26 ottobre, prevede la chiusura immediata di tutte le manifestazioni fieristiche. Il provvedimento è uno shock gravissimo per il settore fieristico per il quale serve un atto urgente con un intervento economico a fondo perduto. Il Governo deve dare risposte immediate alle fiere, alle quali aveva garantito che una eventuale stretta sarebbe stata programmata. La sospensione immediata non solo causa ulteriori ingenti danni a un settore già messo in ginocchio da una chiusura forzata da marzo al primo settembre, che ha causato la perdita di oltre il 70% del fatturato, ma è una ulteriore mazzata economica per quartieri che avevano già avviato gli allestimenti per le manifestazioni che si dovevano tenere nei prossimi giorni. Le fiere richiedono tempi lunghi di preparazione e grandi investimenti sia per chi le realizza che per gli espositori e per le società che contribuiscono alla loro realizzazione e non si può chiudere il settore da un giorno all’altro.Speriamo che la promessa del Premier Conte e del Ministro Di Maio di un intervento di ristoro a fondo perduto per il settore si concretizzi immediatamente”.

Ma questo è il problema: a parole, si indicano come imminenti aiuti di ogni sorta. In sostanza, se ne vedono ben pochi, a tutti i livelli. Speriamo che la situazione non si ripeta anche per le fiere. Sarebbe difficilissimo, per il settore, rialzarsi.

P.S.: il ciclo di eventi “Sostenibilità & circular economy”, avviato il 13 ottobre scorso da Economy a Castellanza, nella sede e in collaborazione con l’Università Liuc, avrebbe dovuto vivere il 5 novembre prossimo la sua seconda puntata a Rimini, nel contesto di Ecomondo, senza dubbio la fiera più importante, e di risonanza internazionale, per tutto il mondo dell’ecologia, dell’ambientalismo e delle attività economiche ad esso riconducibili. Ovviamente la fiera non si farà – non osiamo immaginare il costo di un ordine del genere a 8 giorni dall’inaugurazione! – e con essa non si faranno, fisicamente, gli eventi programmati, numerosissimi. “Sostenibilità & Circular Economy”, però, qualcosa di importante proverà comunque a offrirlo al suo pubblico. Stay tuned, avrete prestissimo qualche novità al riguardo.