Abu Dhabi fa rotta verso il Pianeta Rosso

LA PRIMA SONDA SPAZIALE ARABA È STATA COSTRUITA A DUBAI, NEL MOHAMMED BIN RASHID SPACE CENTRE, E STA VIAGGIANDO A 40MILA CHILOMETRI ORARI IN DIREZIONE DI MARTE. Si chiama Al Amal, che significa speranza, è stata costruita in collaborazione con l’università del Colorado e lanciata lo scorso 7 luglio dal centro spaziale Tanegashima a sud del Giappone, con un vettore, cioè un missile, giapponese di Mitsubishi Heavy Industries. Il periodo scelto non è casuale: non solo in quel periodo la distanza tra la terra e Marte era di 55 milioni di chilometri contro i 76 milioni di media, ma soprattutto Al Amal dovrebbe finire di percorrere i 493,5 milioni di chilometri che la separano dal Pianeta Rosso a febbraio, in tempo per le celebrazioni del giubileo per i 50 anni dalla nascita degli Emirati Arabi Uniti. Un grande colpo mediatico per l’ambizioso Paese del Golfo, che proprio l’anno prossimo ospiterà a partire da ottobre a Dubai l’Esposizione universale, rimandata di un anno causa pandemia. «Gli Emirati Arabi Uniti hanno fatto la storia con una conquista senza precedenti nello spazio per la regione araba, dato che Al Hamal è stata lanciata con successo e sta volando nello spazio», ha esultato su Twitter il governo di Abu Dhabi.

Una volta raggiunta l’orbita del pianeta rosso, Al Amal sarà la prima sonda a fornire un quadro completo dell’atmosfera marziana e dei suoi strati. Contribuirà a rispondere a domande chiave sull’atmosfera marziana globale e sulla perdita di idrogeno e ossigeno nello spazio.

«Per la prima volta la comunità scientifica avrà una visione globale dell’atmosfera marziana nei differenti momenti della giornata e nelle diverse stagioni» ha affermato il capo missione Omran Sharaf, «è il nostro contributo agli sforzi mondiali per lo sviluppo di tecnologie che serviranno quando l’umanità deciderà di mandare persone su Marte». Per effettuare le preziose misurazioni su Marte, Al Amal è dotata di strumenti assai sofisticati, tra cui uno spettrometro a infrarossi per studiare l’atmosfera inferiore, misurare la distribuzione sul pianeta rosso di polvere, nuvole di ghiaccio, vapore acqueo e temperatura, e uno a ultravioletti per determinare l’abbondanza e la variabilità del monossido di carbonio e dell’ossigeno nella termosfera, calcolare la struttura tridimensionale e la variabilità dell’ossigeno e dell’idrogeno nell’esosfera.

La missione Al-Amal si inserisce all’interno del più grande programma Mars 2117, che mira a «sviluppare le conoscenze e la capacità scientifiche che consentiranno agli Emirati Arabi Uniti la possibilità di costruire la Mars Science City», una città marziana il cui prototipo sarà realizzato nel deserto, per la cui realizzazione sono già stati ingaggiati fior di architetti; lo scopo è anche quello di esplorare il Pianeta Rosso e trarne insegnamenti utili per «affrontare le sfide della sicurezza alimentare idrica ed energetica sulla terra». L’obiettivo fondamentale però, come ha spiegato Omran Sharaf, è quello di «ispirare i ragazzi nelle nostre scuole a puntare sulla scienza, perché con la scienza potranno essere anche affrontati nodi importanti come la sicurezza alimentare e idrica e l’economia post-petrolifera».

Quando arriverà nell’orbita di Marte, Al Amal non soffrirà di solitudine. Sono infatti in partenza per la stessa destinazione i cinesi di Tianwen-1 e gli statunitensi di Mars2020. Una compagnia di tutto rispetto per la prima astronave araba della storia.