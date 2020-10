...E i brand ne fanno di tutti i colori

Di che colore è la cola? Rossa. E la pasta? Blu. E l’hamburger? Verde, da quattro anni, ovvero dal 2016, quando McDonald’s ha deciso di abbandonare il rosso proprio per sottolineare la propria svolta “sostenibile”. Il purpose aziendale si comunica, in maniera subliminale ma non troppo, anche attraverso il colore. Da sempre, o quasi: il marrone di Ups, per esempio, è stato scelto ai primi del ‘900 perché quello, allora, era il colore del lusso e l’azienda intendeva sottolineare così la qualità del servizio offerto. Prima ancora, Coca-Cola a fine ‘800 aveva scelto il rosso per segnalare agli ispettori del fisco, che controllavano i camion alla ricerca di alcoolici da tassare, che la sua bevanda non ne conteneva. E così alla storica antagonista, Pepsi, non è restato che indossare il blu. Lo stesso colore delle confezioni di pasta Barilla, che ultimamente s’è un po’ sbiadito. E il blu che ha caratterizzato i pack per decenni è diventato un azzurro ispirato al colore del cielo italiano. «Il consumo è cambiato, il mercato è cambiato, la nuova normalità è il premium, l’artigianalità, che porta a codici di vicinanza», spiega a Economy Francesco Buschi (nella foto), senior strategist di Futurebrand, l’agenzia che ha studiato il nuovo packaging di Barilla: «Per compensare l’assedio degli incumbent a un brand ormai percepito come industriale e freddo abbiamo rivisitato l’iconografia storica del brand, riavvicinandolo al consumatore. Da un colore forte ma lontano, siamo passati a un tono più vicino, familiare, inclusivo, che ha come riferimento il cielo sotto il quale viene coltivato il grano». Il nuovo colore ha esordito sulle confezioni di pasta realizzata con grano 100% italiano, ma il repackaging interesserà tutta la gamma di prodotti. È solo questione di attendere il roll-out di tutti i pack. «In questo modo si differenzierà ancora di più sugli scaffali, in cui nel frattempo quasi tutti i private label avevano adottato il blu proprio per copiare il leader di mercato». Cambiare colore a un brand non è un vezzo, ma una scelta consapevole, motivata da decisioni strategiche che impattano sull’intera organizzazione e che devono perciò essere assimilate e sostenute: «Il colore è uno degli elementi della manifestazione di marca che lavora sempre abbinata ad altri elementi. È ciò che veste il messaggio di purpose aziendale. Il colore, a livello cognitivo, è il primo elemento di richiamo. Così come Ikea ha scelto i colori della Svezia per il proprio brand, easyJet ha adottato l’arancione per differenziarsi in un mondo ingessato sul blu. E Hertz ha scelto il giallo e il nero per attirare subito l’occhio, rispetto al logo Avis che, essendo rosso e bianco, è meno impattante», continua Buschi. «Le combinazioni sono importanti per il messaggio che si vuol dare all’esterno: se vuoi essere un brand raffinato, colto userai un colore con un tono particolare». Per esempio il turchese di Tiffany, ispirato all’uovo del pettirosso, o il tenue arancione di Hermes, o ancora il rosso di Cartier. E se il verde e l’azzurro sono i colori della sostenibilità, il verde, sottolinea Buschi, in campo alimentare non ha appeal: «Il trend attuale è la carta craft, da pacchi: è il colore dell’artigianale, del non industriale, scelto per esempio da Ichnusa per la sua birra non filtrata, o dalla pasta Rummo». E comunque, paese che vai, colore che trovi: «In Italia non sfonda il magenta, adottato per esempio da Deutsche Telekom, e il viola. L’Italia è un mercato raffinato e molto conservatore, nel food il nero lo vediamo difficilmente, mentre nei supermarket inglesi è diffusissimo. E il viola, che è colore superpremium, quello degli abiti degli alti prelati, noi lo leghiamo al lutto».