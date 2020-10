Quell’analisi di Wall Street che prevede il bis di Trump

Esiste una perfetta correlazione tra il mercato azionario e le prospettive di rielezione dei leader uscenti, in America. E dunque, sulla base dell'attuale struttura di Wall Street il mercato sembra indicare un'altra vittoria di Trump.

Come ha osservato Robert Prechter in uno studio che ha pubblicato nel 2012 su questo argomento, "la teoria economica propone che lo stato d'animo sociale inconscio regoli le azioni sociali". La premessa di base è che quando le persone si sentono bene si impegnano in azioni positive e viceversa. Ma questa è davvero una prospettiva troppo semplicistica della teoria. In definitiva, essa suggerisce che le risposte biologiche hanno più a che fare con il sentimento di massa che con gli eventi esogeni. Piuttosto, gli eventi esogeni sono in realtà causati dal sentimento di massa del pubblico. Inoltre, suggerisce che il sentimento di massa dirige il nostro mercato azionario, oltre a causare eventi esogeni. Pertanto, visto da questa prospettiva, il comune concetto di causalità per la direzione del mercato è completamente opposto a quello che molti credono. E, questa premessa è supportata da molti studi effettuati negli ultimi 30 anni.

Ed è meglio riassumibile in un articolo intitolato "Large Financial Crashes", pubblicato nel 1997 su Physica A., una pubblicazione della European Physical Society: "I mercati azionari sono strutture affascinanti con analogie con quello che è probabilmente il sistema dinamico più complesso che si trova nelle scienze naturali, cioè la mente umana. Invece della consueta interpretazione dell'Ipotesi di Mercato Efficiente in cui i trader estraggono e incorporano consapevolmente (con la loro azione) tutte le informazioni contenute nei prezzi di mercato, proponiamo che il mercato nel suo complesso possa mostrare un comportamento "emergente" non condiviso da nessuno dei suoi costituenti. In altre parole, abbiamo in mente il processo dell'emergere di un comportamento intelligente a scala macroscopica di cui gli individui a scala microscopica non hanno idea. Questo processo è stato discusso in biologia, ad esempio nelle popolazioni animali come le colonie di formiche o in relazione all'emergere della coscienza".

Tornando al rapporto tra il mercato azionario e le elezioni, nel suo studio Robert Prechter ha usato il mercato azionario come un indicatore dell'umore sociale del pubblico per determinare se c'era una qualche causalità tra l'umore sociale e le prospettive di rielezione di una persona in carica. All'interno dello studio, hanno utilizzato dati che risalgono al 1792, e hanno effettuato test utilizzando vari fattori. L'obiettivo era quello di determinare l'effetto dello stato d'animo sociale sul potenziale di rielezione di un'azienda in carica.

"Abbiamo scoperto che il mercato azionario è un importante fattore predittivo dei risultati elettorali in tutti i casi. Come si supponeva, il miglior risultato è stato il periodo di 3 anni prima delle elezioni ". In sintesi, il signor Precther ha concluso: "Riteniamo che il nostro studio contribuisca a dimostrare che il voto aggregato degli elettori a margine non è tanto una ponderazione razionale del valore potenziale di ogni candidato, quanto piuttosto un voto basato principalmente su come si sentono. Quando un andamento positivo dell'umore sociale induce gli investitori a spingere il mercato azionario verso l'alto nei tre anni che precedono l'offerta di rielezione dell'operatore storico, induce anche gli elettori ad accreditare l'operatore storico per il suo buon umore e a votare per mantenerlo in carica. Quando un trend negativo dell'umore sociale induce gli investitori a spingere il mercato azionario verso il basso nei tre anni precedenti l'offerta di rielezione dell'operatore storico, induce anche gli elettori ad attribuire all'operatore storico la colpa del loro cattivo umore e a votare per respingerlo dalla carica".

Nel periodo che ha avuto inizio tre anni prima delle elezioni del 2020 (novembre 2017), il mercato azionario era all'interno della regione 2550SPX, e da allora è aumentato di oltre il 20%. Pertanto, se il mercato mantiene questi livelli o più alti nelle elezioni, è probabile che Trump vinca con una frana, sulla base dell'analisi storica di Prechter.