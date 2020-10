Mira Kamdar: “Perché ho lasciato gli Usa per la Francia”

“Sono nata da persone che sono emigrate dal paese in cui sono nate per andare in America. Gli Stati Uniti erano il loro rifugio, la loro speranza e il sogno che ci hanno trasmesso, i loro discendenti americani. Non avrei mai potuto immaginare da bambina che un giorno avrei lasciato l'America per una vita migliore in un altro Paese. Eppure è quello che ho fatto quando mi sono trasferita da New York a Parigi nel 2010, e la mia decisione sembra più saggia di anno in anno”: così scrive su The Atlantic Mira Kamdar, una scrittrice nata negli Stati Uniti da un immigrato indiano e una mamma danese.: “Non c'è stato un giorno, da quando Donald Trump è stato eletto nel 2016 – prosegue - che non abbia ringraziato il fatto di vivere in Francia e non negli Stati Uniti. La violenza delle armi, le milizie bianco-suprematiste, le opinioni spudoratamente espresse che tutte le vite non contano - e che se si muore per COVID-19, beh, è proprio il modo in cui il biscotto si sbriciola, mi riempie di paura. Così come la negazione del cambiamento climatico, mentre la West Coast, dove sono nato e cresciuto, va in fumo.

La Francia non è il paradiso. Il Paese è stato colpito duramente dalla pandemia, che ha gettato nella povertà più di un milione di persone. I casi sono di nuovo in aumento e il governo sta cercando di trovare un equilibrio tra il mantenimento dell'economia e la protezione della vita. Il nostro presidente, Emmanuel Macron, è un tecnocrate neoliberale che si aggira sulla destra, ma nessuno nella leadership francese ha incoraggiato la ribellione contro le autorità locali che cercano di contenere la pandemia, come è successo ripetutamente in America. Macron, per tutti i suoi difetti, crede nella scienza e che il cambiamento climatico sia reale. È anche capace di rendere omaggio ai concittadini che sono stati uccisi dal coronavirus.

La pandemia non è l'unica minaccia che dobbiamo affrontare in Francia. Il Paese sta lottando con l'eredità del suo passato coloniale; una nuova generazione di discendenti nati in Francia di ex popoli colonizzati sta rivendicando un diritto sul Paese, che esigono di includerli senza cancellare il loro patrimonio. Il processo ai presunti complici dell'attentato del gennaio 2015 all'ufficio della rivista satirica Charlie Hebdo e il recente attentato con una mannaia davanti al suo vecchio indirizzo ci ricordano che il terrorismo islamista è ancora con noi. Eppure il rischio di morire in un attentato terroristico qui impallidisce rispetto al rischio di morire in una sparatoria di massa negli Stati Uniti. L'anno scorso negli Stati Uniti si sono verificate 417 sparatorie di massa e 15.381 persone sono state uccise da armi da fuoco (compresi suicidi, omicidi e incidenti). Lo stesso anno, su una popolazione di 67 milioni di abitanti, 880 persone sono state uccise in Francia. Non abbiamo milizie armate che pattugliano le nostre strade o i nostri seggi elettorali. Mi sento molto più sicuro qui.

La Francia è anche un paese più umano: L'assistenza sanitaria, l'istruzione, l'alloggio a prezzi accessibili, il congedo parentale retribuito e cinque settimane di ferie annuali retribuite sono visti come diritti, non come privilegi da sogno. Mi sento meno vulnerabile in Francia, sapendo che se succede qualcosa e non riesco a prendermi cura di me stessa, la Francia si prenderà cura di me. Nel 2000, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha classificato il sistema sanitario nazionale francese a contribuzione unica come il migliore al mondo. La pandemia e i tagli al bilancio hanno messo a dura prova il sistema sanitario francese, ma esso fornisce comunque cure migliori a più persone a costi inferiori rispetto a quelli americani. La spesa sanitaria per persona negli Stati Uniti raggiunge i 10.000 dollari all'anno. La Francia spende meno di 5.000 dollari all'anno a persona, ma la mortalità infantile è più bassa, i francesi vivono più a lungo e richiedono meno ricoveri. L'assistenza preventiva è gratuita. Di recente ho ricevuto dei promemoria per farmi fare i miei regolari screening per il cancro al colon e al seno. Non mi costeranno un centesimo. Il sistema non è perfetto: troppe zone rurali e zone periferiche povere sono "deserti medici", mancano medici, cliniche e ospedali. Nel complesso, però, l'accesso a cure mediche di qualità e a prezzi accessibili non è qualcosa di cui i francesi si devono preoccupare come fanno gli americani. (…)

A novembre sono diventata cittadina francese. La Francia è il più antico alleato dell'America, e posso mantenere la mia cittadinanza statunitense. Anche se spero di poter tornare presto negli Stati Uniti, la mia vita è in Francia ora, e la mia famiglia sostiene la mia decisione. Mia madre di 86 anni mi ha detto quando sono stato in Oregon l'anno scorso: "Hai fatto sicuramente la cosa giusta ad andartene da qui".