JPMorgan Chase migliora molto i risultati del terzo trimestre

La JpMorgan Chase, la più grande banca d'investimento americana, ha sfidato un coronavirus risorgente per pubblicare i risultati del terzo trimestre che sono stati molto migliori del previsto.

Sia le entrate che i profitti di JPMorgan sono stati più alti di quanto gli investitori avessero previsto, con la banca che, a quanto pare, ha fatto il pieno di energia. La sua attività di consulenza ha superato le previsioni sulle entrate da commissioni per aiutare altre aziende in operazioni di fusione e raccolta fondi. Il suo braccio commerciale, nel frattempo, ha beneficiato dell'impegno dei clienti nell'acquisto e nella vendita di azioni, obbligazioni, materie prime e valute, il tutto a spese dei rivali. Ma dove JPMorgan si è veramente liberata è stato nei suoi "accantonamenti" - la quantità di denaro che mette da parte nel caso in cui i mutuatari non siano in grado di rimborsare i loro prestiti. Con la pandemia che ha messo sotto pressione le imprese e i consumatori, questa cifra è aumentata per tutto l'anno - ma nell'ultimo trimestre JPMorgan ha messo da parte solo 611 milioni di dollari, piuttosto che i 2,3 miliardi di dollari che gli analisti si aspettavano.