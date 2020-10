I consigli di Yale contro il contagio da Covid-19

Sono passati molti mesi da quando il Covid-19 ha sconvolto le nostre vite. Ci siamo abituati a indossare maschere, ad allontanarci dalla società, a lavarci costantemente le mani, a lavorare e ad imparare a distanza. Ma cosa sappiamo veramente su come prevenire l'infezione da Covid-19?

Scienziati, medici e funzionari della sanità pubblica stanno ancora cercando di comprendere appieno come il virus si diffonde, cosa fare per prevenirlo e quali sono i modi migliori per curarlo. Le nuove scoperte a volte portano a consigli che sono in conflitto con quanto ci è stato detto in precedenza, e può essere una sfida tenere traccia di tutto questo. Fortunatamente, ci sono molti consigli solidi che possiamo ancora seguire.

"Può essere davvero faticoso essere costantemente vigili e prendere precauzioni, come indossare una maschera e distanziarsi fisicamente, che può essere fisicamente ed emotivamente scomodo," dice Jaimie Meyer, MD, MS, un esperto di Yale Medicine infettive malattia infettiva. "Ma sostenere questi tipi di comportamenti è davvero la chiave per frenare questa pandemia, soprattutto prima che sia disponibile un vaccino".

E vediamo dunque quali sono i consigli dei guru di Yale contro il contagio.

Indossare la mascherina

Indossare una maschera che copre la bocca e il naso può impedire a chi ha COVID-19 di diffondere il virus ad altri. Recenti prove suggeriscono che le maschere possono anche beneficiare chi le indossa, offrendo un certo livello di protezione contro le infezioni.

Il Centers for Disease Control and Disease Prevention (CDC) raccomanda a tutti coloro che hanno più di 2 anni di età di indossare le maschere in ambenti pubblici e intorno a persone che non vivono nella stessa casa, quando non si può stare a 6 metri di distanza dagli altri.

Le maschere devono essere fatte di due o più strati di tessuto lavabile e traspirante e devono aderire perfettamente al viso. "Un test facile e veloce è quello di tenere la maschera alla luce. Se la luce passa, è troppo sottile", dice il dottor Meyer. "Le maschere funzionano solo quando coprono il naso e la bocca, perché è lì che le goccioline infette vengono espulse e perché il virus infetta le persone attraverso le mucose del naso e della gola".

Rimanere socialmente distanti

COVID-19 si diffonde principalmente tra le persone che si trovano a meno di due metri di distanza l'una dall'altra (circa due braccia) per un periodo prolungato (almeno 15 minuti). La trasmissione del virus può avvenire quando una persona infetta tossisce, starnutisce o parla, il che rilascia goccioline dalla bocca o dal naso nell'aria.

Le persone possono essere asintomatiche e diffondere il virus senza sapere di essere malate, il che rende particolarmente importante rimanere a 6 metri di distanza dagli altri, sia all'interno che all'esterno. Inoltre, più persone interagiscono con te durante un raduno e più a lungo interagisci con ognuno di loro, più alto è il rischio di essere infettati dal virus da qualcuno che ne è affetto.

Se partecipate a un evento o a un raduno di qualche tipo, è anche importante essere consapevoli del livello di trasmissione della comunità. Un metodo per stimare quanto alto possa essere il rischio è denominato R0.

"Pronunciato 'R nulla', e noto anche come numero di riproduzione, è una misura della velocità di diffusione di una malattia", spiega Onyema Ogbuagu, MBBCh, un esperto di Yale Medicine Infectious Malattie Infettive. "Se il numero di riproduzione è 5,0, significa che una persona infetta diffonderà il virus a una media di cinque persone". Pertanto, più basso è il tasso, più è sicuro".

Si ritiene che il R0 di COVID-19 sia compreso tra 1,4 e 2,9. Per confronto, il morbillo, che ha il più alto numero di riproduzioni conosciuto tra gli esseri umani, va da 12 a 18. L'influenza stagionale si aggira intorno a 0,9 e 2,1.

Mentre R0 si riferisce al numero di base, o iniziale, della riproduzione, c'è un'altra misura chiamata Rt, che è il numero di riproduzione attuale ed è il numero medio di persone che vengono infettate da una persona infetta. Se Rt è superiore a 1,0, sp

Se Rt è superiore a 1,0, si diffonde rapidamente. Se è inferiore a 1.0, alla fine smetterà di diffondersi. Potete controllare il numero per ogni stato qui.

Continuate a lavarvi le mani

Lavarsi le mani rimane un passo fondamentale per prevenire l'infezione da COVID-19. Lavarsi le mani con il sapone spesso, e soprattutto dopo essere stati in un luogo pubblico o aver soffiato il naso, tossito o starnutito, il CDC lo raccomanda.

Dovreste lavarvi le mani per almeno 20 secondi e insaponare il dorso delle mani e strofinare tra tutte le dita, sotto tutte le unghie, e raggiungere il polso, consiglia il CDC. Dopo il lavaggio, asciugarle completamente (con un asciugacapelli o un tovagliolo di carta) ed evitare di toccare il lavandino, il rubinetto, le maniglie delle porte o altri oggetti. Se non c'è sapone, usare un disinfettante per le mani con almeno il 60% di alcol, e strofinare il disinfettante sulle mani fino a quando non sono asciutte.

Anche se il CDC afferma che il modo principale in cui il virus si diffonde è attraverso il contatto ravvicinato da persona a persona, può essere possibile infettarsi con COVID-19 toccando una superficie o un oggetto che ha il virus su di esso e poi toccando la propria bocca, il naso o gli occhi.

Pertanto, dovreste anche lavarvi le mani dopo aver toccato qualcosa che potrebbe essere stato contaminato - come una ringhiera o una maniglia della porta in un luogo pubblico - e prima di toccare il viso.

Mentre il virus può sopravvivere per un breve periodo su alcune superfici, è improbabile che si diffonda dalla posta o da prodotti o imballaggi, dice il CDC. Allo stesso modo, il rischio di infezione da cibo (che si cucina, che si prepara in un ristorante o che si ordina da asporto) è considerato molto basso, così come il rischio da confezioni o sacchetti di cibo.

Tuttavia, ci sono ancora molte cose sconosciute sul virus, e rimane consigliabile lavarsi accuratamente le mani dopo aver maneggiato qualsiasi cibo o prodotto che entra in casa.

Accorciate le vacanze

L'autunno e l'inverno portano anche le vacanze, quando molte famiglie si riuniscono. Questo può essere particolarmente difficile per chi di noi vive in zone del Paese dove non sarà più facile riunirsi all'aperto. "Dopo mesi di distanza durante questa pandemia, le famiglie potrebbero essere meno disposte a fare una visita di gruppo con Zoom", dice il dottor Meyer. "Questo potrebbe essere un anno in cui dobbiamo essere creativi e ripensare a come festeggiare insieme".

Questo potrebbe semplicemente significare più pianificazione per le feste, dice il Dr. Meyer. "Considerate la possibilità di mettere in quarantena per 14 giorni prima dell'evento e/o di far fare a tutti dei test per il COVID-19, se i test sono disponibili nella vostra comunità", suggerisce. "Se possibile, limitate gli incontri al minor numero possibile di persone, magari solo ai parenti stretti e agli amici più stretti. Quando non è possibile stare all'aperto, incoraggiate i vostri ospiti a indossare maschere all'interno. Prendete in considerazione la possibilità di distribuire il cibo e le aree in cui mangiare, in modo che le persone siano lontane mentre mangiano con le maschere abbassate". Ricordate che i vostri familiari anziani e quelli con altre condizioni mediche sono i più vulnerabili a COVID-19, quindi prendete misure extra per proteggerli, dice il Dr. Meyer.

Cenare fuori con attenzione

Anche se molti ristoranti offrono cene all'aperto, che gli esperti dicono sia l'opzione più sicura, un recente studio del CDC ha dimostrato che gli adulti con infezioni COVID-19 erano due volte più probabili di aver visitato un ristorante nelle due settimane precedenti la loro malattia rispetto a quelli senza un'infezione. Lo studio non ha fatto distinzione tra pranzo all'interno o all'aperto, o considerare l'adesione alla distanza sociale e l'uso della maschera. (Quelli con infezione da COVID-19 avevano più probabilità di riferire di aver cenato fuori in luoghi dove poche altre persone indossavano le maschere o l'uso della maschera). "Se ci si incontra con gli altri in un ristorante e si condividono i tavoli mentre si mangia, il che non consente un'adeguata distanziamento sociale e l'uso della maschera, offre l'opportunità al virus di diffondersi da persona a persona", osserva il dottor Ogbuagu. "La probabilità di diffondere l'infezione è più alta con ogni persona in più con cui si è in contatto, soprattutto quando le persone si riuniscono".

Viaggiare in sicurezza

Anche se si dovrebbe evitare di viaggiare se si può - come dice il CDC dice che stare a casa è il modo migliore per evitare il COVID-19 - a volte è necessario. Ma prima di partire, potete controllare se il virus si sta diffondendo a destinazione. Un numero maggiore di casi a destinazione aumenta il rischio di contrarre il virus e di diffonderlo ad altri. Potete vedere il numero settimanale di casi di ogni stato qui sul sito web del CDC.

"Inoltre, non dimenticate di controllare i regolamenti per la quarantena o i test a destinazione o per quando tornate a casa", dice il Dr. Meyer. Sia che viaggiate in auto, in aereo, in autobus o in treno, ci sono precauzioni che potete prendere lungo la strada. Il CDC ha un elenco dettagliato di raccomandazioni per ogni modalità di trasporto che per lo più segue i consigli sopra elencati di praticare la distanziamento sociale, indossare una maschera e lavarsi le mani, ma include anche consigli specifici per vari scenari.

Fatevi il vaccino antinfluenzale

I funzionari sanitari sono preoccupati per l'afflusso di influenza e per i casi di COVID-19 che travolgono gli ospedali. Nella stagione influenzale 2018-2019, 490.600 americani sono stati ricoverati in ospedale per influenza. Vaccinarsi contro questa malattia stagionale aiuta non solo a non contrarre il Covid da contaminazione occasionali più facili da subire all’interno degli ospedaki ma probabilmente anche ad attrezzare maggiormente il sistema immunitario.