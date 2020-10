E.ON lancia il progetto educativo “Odiamo Gli Sprechi”

E.ON ha lanciato il progetto educativo “Odiamo Gli Sprechi”, a sostegno del reintegrato insegnamento dell’educazione civica nelle scuole italiane, un’evoluzione dell’omonima iniziativa che dal 2016 esprime l’impegno dell’azienda per la sostenibilità ambientale.

Il progetto, che a oggi coinvolge direttamente oltre 3.000 studenti di circa 40 scuole primarie e secondarie di primo grado, consiste di una serie di attività e strumenti digitali e cartacei per educare e sensibilizzare le nuove generazioni al rispetto e all’uso consapevole delle risorse naturali, anche grazie a una più approfondita conoscenza delle regole e delle politiche sul tema.

Per fornire ai docenti strumenti per l’insegnamento dei temi della sostenibilità, anche durante le ore di educazione civica – materia reintrodotta proprio quest’anno – E.ON rilascerà a cadenza bisettimanale materiali digitali a sostegno della didattica, dedicati alla conoscenza delle risorse naturali e ai rischi del cambiamento climatico.

All’interno dei temi trattati, particolare attenzione è dedicata all’impatto sulla vita dell’uomo e sulla qualità dell’aria, delle foreste e degli oceani: i due ecosistemi a cui E.ON ha dedicato i progetti di sostenibilità integrata dei Boschi E.ON (la più grande iniziativa di piantumazione realizzata da un’unica azienda sul territorio italiano) e di Energy4Blue, per la tutela delle nostre coste e dei nostri mari.

In considerazione del particolare momento attuale, il formato digitale è stato scelto per favorire un utilizzo anche laddove si rendesse necessario il ricorso alla didattica a distanza. Inoltre, proprio grazie al formato digitale, oltre alle scuole già coinvolte, tutti gli istituti potranno partecipare al progetto scaricando i materiali nella sezione dedicata del portale E.ON Scuole.

Alle prime 150 classi che prenderanno parte al progetto sarà consegnato un planisfero realizzato in tessuto con tecnologia theBreath®, che filtra l’aria da sostanze inquinanti e batteri: un gesto di attenzione verso la salute dei più piccoli, che rispecchia l’impegno di E.ON per la riduzione delle emissioni nell’atmosfera grazie alla promozione delle energie rinnovabili. Agli studenti delle scuole coinvolte direttamente sarà spedito un kit personale per “toccare con mano”, gli argomenti trattati attraverso i materiali digitali.

All’interno del percorso, le scuole potranno anche partecipare alla sfida “#OdiamoGliSprechi… del sapere”: i partecipanti dovranno realizzare un progetto innovativo dedicato alla scuola stessa e coloro che si saranno distinti avranno l'opportunità di partecipare alla premiazione finale, un evento digitale che ripercorrerà i momenti salienti dell'intero percorso.

Il progetto è organizzato con il coinvolgimento attivo di Meteo Expert e Pleiadi, società leader nella divulgazione scientifica, e del meteorologo Andrea Giuliacci.