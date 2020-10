Auto usate: Panda, Punto e 500 le più vendute in Italia

Automobile.it, sito di annunci di auto usate, nuove, Km 0 e a noleggio di proprietà del gruppo eBay, ha lanciato lo strumento valutazione auto disponibile sul portale per calcolare il valore di un veicolo usato in tempo reale con pochi semplici passaggi e, a supporto di questo nuovo tool, gli esperti del portale hanno sviluppato un’analisi per capire il mercato delle auto usate in Italia a partire da quelle più vendute, corredato da un simpatico e utile video di Fjona Cakalli.

Ebbene, guardando al mercato italiano, si scopre come tra le vetture di seconda mano Fiat (il costruttore nazionale per eccellenza) e Volkswagen (che ha un ruolo di primaria importanza tra le Case straniere) giochino un ruolo di primissimo piano. Dunque il mercato delle auto usate in Italia, anche nel 2019, è stato guidato dalle vetture della Casa torinese.Tra le macchine più vendute troviamo la Fiat Panda con 232.097 unità, la Grande Punto con 91.771 unità e la Fiat 500 con 82.680 unità. Parlando di prezzi, la Fiat Panda di terza generazione con un chilometraggio intorno ai 40.000 km viene venduta ad un prezzo medio di 8.500 euro.Il costo della più datata Grande Punto con 145.000 chilometri si aggira intorno ai 3.200 euro mentre la Fiat 500 con un chilometraggio intorno ai 50.000 chilometri costa sui 9.000 euro. Molto dipende dalle condizioni della vettura ma anche dalla zona in cui viene venduta.