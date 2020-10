Jeep Wrangler 4xe: l’icona offroad si elettrifica

Jeep presenta la nuova Wrangler 4xe che sarà disponibile in Europa entro i primi mesi del 2021. Preceduta dai modelli Jeep Renegade 4xe e Compass 4xe, la Wrangler propone il propulsore ibrido plug-in con un’autonomia elettrica fino a circa 40 km (secondo il ciclo di omologazione americano). Il sistema propone la combinazione di due motori elettrici, un pacco batteria ad alta tensione, un motore turbocompresso benzina da 2,0 litri e la trasmissione automatica TorqueFlite a otto marce, per una potenza massima di 375 CV e 637 Nm di coppia, disponibile da subito e capace di rendere la guida in offroad ancora più efficace e precisa. A distinguere questo modello ci pensano i ganci di traino anteriore e posteriore nella nuova colorazione Electric Blue, mentre lo stesso colore blu caratterizza la scritta Rubicon sul cofano, i badge ‘Jeep’ e ‘Trail Rated’ e i contorni della decalcomania nera sul cofano. Nell’abitacolo, la Wrangler 4xe presenta esclusive impunture Electric Blue su sedili e rivestimenti.