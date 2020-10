È un equilibrio perfetto. Non è la più economica, non è la più spaziosa, non è la più affascinante. Ma Škoda Superb iV è una sintesi di tutti i valori e le prestazioni che dovrebbero trovare posto nelle automobili. La casa automobilistica del Gruppo Volkswagen era già, citando il suo vecchio claim, una “scelta intelligente” perché a un prezzo abbordabile vende ottime automobili pensate per soddisfare le esigenze dei propri clienti con elementi semplici e concreti come i vani portaombrelli integrati nella portiere anteriori. L’ultimo passo su questa strada è il primo modello ibrido plug-in del brand sul nostro mercato con la sigla “iV” che caratterizzerà tutti i veicoli elettrificati di Škoda. Berlina o wagon e nelle versioni Executive, Style, SportLine e Laurin&Klement, ammiraglia della gamma, anche nella versione plug in, vanta una dotazione di rilievo che include tutti i sistemi Adas di assistenza alla guida, i gruppi ottici full led e un sistema di infotainment di terza generazione, con eSim nativa e connettività estesa. Ma la “ciccia” della Superb iV sta tutta nella combinazione del quattro cilindri benzina 1.4 Tsi da 156 cavalli e di un motore elettrico da 85 kW, integrato nel cambio Dsg a 6 rapporti, che consentono una riduzione dei consumi e delle emissioni, senza limitare le prestazioni.

La batteria agli ioni di litio da 37 Ah e 13 kWh consente un’autonomia in modalità elettrica fino a 56 chilometri, mentre l’autonomia complessiva raggiunge i 930 chilometri, con emissioni medie di co2 di 35 grammi al chilometro. Il motore elettrico della Superb, omologata Euro 6d temp, può spingere l’auto a zero emissioni oppure lavorare in sinergia con il motore termico per migliore l’efficienza complessiva. Il sistema Driving Mode Select di serie offre tre impostazioni: modalità Sport, Elettrica e Ibrida. Nella prima vengono messi a disposizione 218 cavalli complessivi e 400 Nm di coppia massima. Nell’ultima Superb con la sola energia della batteria arriva a una velocità massima di 140 chilometri all’ora. Per la ricarica sono presenti sia il cavo per quella domestica sia quello per i wallbox o le centraline da 3,6 kW che sono in grado di ricaricare l’auto in circa 3,5 ore. Nonostante la presenza del pacco batterie, Škoda Superb iV mantiene inalterata l’elevata l’abitabilità del modello termico e mette a disposizione un vano bagagli una capacità che va da 485 a 1.610 litri per berlina e da 510 a 1.800 litri per la versione Wagon. E già a partire dalla versione Executive, l’auto vanta una dotazione di serie che include i gruppi ottici full Led, il climatizzatore automatico, il controllo elettronico adattativo dell’assetto, i sistemi di sicurezza attiva Front Assistant, radar ACC, Lane Assistant, Side Assistant con Rear Traffic Alert e sensori per il parcheggio anteriori e posteriori. Sempre di serie il navigatore Amundsen con eSim nativa che permette l’aggiornamento delle mappe e del sistema operativo e, grazie alla connessione, in rete offre il controllo del traffico on-line e funzionalità avanzate quali per esempio previsioni meteo o newsfeed. Di serie anche la connettività smartphone senza fili, Wireless Smart Link con Apple Car Play Wireless. Mentre, tramite il controllo remoto via App Škoda Connect è possibile programmare il momento della ricarica dell’auto e comandare a distanza la climatizzazione.

Il listino della berlina parte da 39.400 euro nella versione executive, mentre la superb wagon è proposta a 40.500 euro

La versione Style aggiunge la nuova funzione predittiva all’Adaptive Cruise Control che consente la regolazione attiva della velocità dell’auto in base alla lettura dei cartelli stradali, la strumentazione digitale Virtual Cockpit da 10,2” e il portellone elettrico.

La versione SportLine è, invece, caratterizzata da un’estetica specifica e da interni sportivi con sedili ad alto contenimento, Inoltre, è dotata di gruppi ottici anteriori in tecnologia Matrix Led e i cerchi da 18 pollici. Infine, il top di gamma Laurin&Klement si propone nell’offerta i sedili in pelle riscaldabili, il navigatore Columbus con schermo da 9,2”,il climatizzatore automatico a tre zone e il Sound System Canton con 11 speaker e amplificatore digitale dedicato.

Il listino della berlina parte da 43.500 euro in versione Executive, mentre la Superb Wagon è proposta a 44.600 euro.