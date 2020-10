Suzuki Vitara Hybrid: anche il SUV giapponese diventa ibrido

Anche Suzuki Vitara diventa Hybrid, grazie alla tecnologia mild hybrid a 48 Volt. Il motore 1.4 Boosterjet viene infatti coadiuvato dal sistema ibrido, studiato sia per contenere i consumi (fino a 20% in meno) sia per abbassare le emissioni. Inoltre, la rete di bordo a 48 Volt permette un migliore spunto in accelerazione e svolge sia la funzione di alternatore sia di motorino d’avviamento.

A livello di caratterizzazione estetica, Suzuki ha deciso di adottare fari Full LED contraddistinti da un profilo azzurro all’interno del fanale e proposti di serie su tutti gli allestimenti. Dietro fanno sempre la loro figura i fari a effetto 3D. Tanti i colori che esaltano le linee del SUV compatto, che conferma la trazione 4x4, mentre all’interno c’è di serie il clima automatico, display touchscreen da 7” con Apple CarPlay e Android Auto, quadro strumenti con display da 4,2”, Bluetooth, retrocamera posteriore, sedili anteriori riscaldabili e regolabili elettricamente.