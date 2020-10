Maserati MC20: la nuova supercar del Tridente

Tolti i veli alla nuova Maserati MC20, la supercar da 630 CV che monta il nuovo motore V6 Nettuno, grazie al quale accelera da 0 a 100 km/h in meno di 2,9 secondi e raggiunge i 325 km/h. Un motore progettato a Modena che sfrutta nuove tecnologie e che non sarà l’unico propulsore: entro il 2022 arriverà, infatti, la versione full electric. A livello estetico colpisce il muso, basso e dominato dalla larga calandra, così come al posteriore l’ampio diffusore incornicia un lato B da urlo, con il doppio scarico centrale appena sotto la targa. Dentro, la MC20 stupisce per il suo approccio minimal ma allo stesso tempo corsaiolo. Domina il carbonio ma l’attenzione è dedicata al quadro strumenti digitale e al volante, in carbonio e Alcantara, dove spiccano i pulsanti per lo Start e il Launch Control, sul tunnel centrale il selettore delle cinque modalità di guida.