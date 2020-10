Secondo Bertolt Brecht, è beato quel popolo che non ha bisogno di eroi. Ma un eroe può essere utile per chi vuole avvicinarsi al mondo degli investimenti in modo preparato e consapevole, non solo per guadagnare, ma anche per evitare di perdere a causa di scelte sbagliate o, peggio, di truffe. Lo sanno bene Stefano Picchio e Alessandro Del Saggio, 33 e 25 anni, giovani imprenditori e investitori che, dopo aver iniziato il loro percorso imprenditoriale nel 2014 con il trading online, negli anni hanno diversificato in più settori compiendo investimenti in vari campi - immobiliare, finanziario, startup e criptovalute - fino a fondare nel 2019 Investhero Holding. Una realtà che ha la sua ricchezza nei contenuti che propone (video, podcast, articoli) e nella community che ne costituisce la spina dorsale. «Abbiamo iniziato a fare podcast perché ci piaceva, ma soprattutto perché si legano bene al concetto di community - dice Picchio -. Ci piace l’idea di condividere e attivare discussioni costruttive con le persone, perché mettendo in discussione i rispettivi punti di vista si cresce reciprocamente. Chi frequenta la community ha diversi profili; c’è il novizio che si avvicina agli investimenti e trova un mondo caotico, in cui non sa dove prendere informazioni, a cui diamo linee guida e contenuti gratuiti su che cosa studiare, su come comprendere il proprio portafoglio per operare i primi investimenti; ma c’è anche chi è più esperto, vuole fare qualcosa in più: per queste persone è pensato il progetto ClubHero con contenuti premium, il circolo dedicato agli investitori consapevoli che vogliono fare un ulteriore passo nel mondo degli investimenti».

«All’interno del ClubHero - prosegue Picchio -, oltre ai contenuti premium vi sono un gruppo di investitori selezionati e la condivisione di opportunità in vari campi, condivise in primo luogo da noi, ma anche dai membri del club: per esempio, abbiamo finanziato un’operazione di un investitore immobiliare che aveva bisogno di capitali e ha deciso di condividere l’affare con il club».

Lo stile di comunicazione di Investhero è agli antipodi rispetto ai dogmi della vecchia finanza grigia, in giacca e cravatta

La community di InvestHero ha raggiunto numeri importanti, come conferma Del Saggio, dal 2019 il più giovane Angel investors italiano: «Abbiamo oltre 4mila persone, oltre 40 ore di podcast e contenuti gratuiti tra video e articoli e i nostri materiali condivisi hanno superato i 300mila ascolti. Più la community è integrata e coesa, maggior valore dà ai prodotti e alle soluzioni che proponiamo. Presentando idee e condividendole, ci mettiamo in gioco, è il bello della nostra formula. C’è una forza sinergica tra i primi contenuti nostri e tutto ciò che ogni persona entrata nella community ha portato e puntiamo molto sulla formazione, per fare in modo che si investa in maniera consapevole evitando perdite e truffe».

Ciò che distingue Investhero è anche lo stile di comunicazione che, in un mondo serio e istituzionale come quello della finanza, costituisce un’eccezione. «Siamo stufi dei dogmi della “vecchia finanza” grigia, in giacca e cravatta, fatta di titoli e burocrazia superflua - dice Picchio -; trattiamo argomenti seri in modo non serioso, cercando sempre di avere una comunicazione alla mano. Nei primi tempi in cui tradavo, lo facevo in costume da bagno dalle Canarie; perché mettere giacca e cravatta, mi dicevo? La nostra comunicazione non impostata né formale piace molto alla community, che ne capisce il valore perché alle spalle ci sono la nostra serietà e la nostra preparazione».

«La missione di Investhero - conclude Del Saggio - è quella di far comprendere alle persone che ci seguono che con le opportunità e gli strumenti di oggi e con la giusta preparazione e consapevolezza, il mondo degli investimenti può essere per tutti. Basta con la finanza alla “Wall Street”».



https://www.investhero.it/