Cacciari, sei tutti noi sul nuovo Dpcm“Basta con questo delirio normativo!"

Mi sembra offensivo dire che in casa non possiamo stare con più di 6 persone. Se mi dicono non fare assembramenti e festini, lo capisco... Ma se mi dicono non stare con 6 persone... Ma cosa sono, un deficiente? Basta, basta! Basta con questo delirio normativistico assurdo, con questo controllismo fuori senso. Sono un animale razionale e intendo essere trattato come un animale razionale": Massimo Cacciari, ex sindaco di Venezia e docente di filosofia, sbottando in questi termini ieri a Cartabianca commentando l'ultimo Dpcm ha dato voce al fastidio insopprimibile che provano tanttissime persone serie e prudenti di fronte a batterie di regole che vengono emanate ad uso e consumo degli irresponsabili senza però avere la minima possibilità di indiurre in essi i comportamenti giusti. Perché non è vero che le regole cretine servano a correggere i comportamenti cretini dei cretini, mentre è certo che fanno innervosire e inducono, semmai, alla ribellione i tanti che per loro fortuna cretini non sono.

"Mi sembra ridicolo dire che la seconda ondata sia stata causata solo dai comportamenti dell’estate. Cosa è stato fatto in questi mesi? Non bastano i posti in terapia intensiva, si diceva sarebbero aumentati in numero maggiore. I controlli vanno fatti dove servono, non in generale. I controlli in alcuni luoghi sono di una totale assurdità, non hanno senso. Ci sono centinaia di persone che controllano a vanvera", afferma.

"I dati, poi, me li vogliono dare in modo scientifico o no? Chi sono i morti? Che patologie avevano coloro che sono deceduti? Che senso ha il numero dei contagiati se aumentano i tamponi? Quanti sono gli asintomatici? Posso essere trattato come animale razionale o mi devono propinare dati in questo modo?