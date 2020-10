Yale: più sani e vivaci i neonati molto accuditi dalle mamme

Per capire l'importanza dell'attaccamento precoce alle madri e come influisce sulle probabilità di successo tra le generazioni, possiamo imparare molto dalle scimmie, dicono gli scienziati di Yale.

In uno studio a lungo termine sulle scimmie rhesus, i ricercatori della prestigiosa università di New Haven hanno quantificato i benefici sociali e sanitari di un allevamento sicuro della madre e dell'attaccamento. Il documento di lavoro, pubblicato dal National Bureau of Economic Research, suggerisce che i benefici dell'attaccamento precoce persistono per generazioni.

Lo studio è stato condotto da Amanda Dettmer, ricercatrice associata di Yale, insieme ad economisti tra cui il premio Nobel James Heckman dell'Università di Chicago, e rappresenta una collaborazione unica tra primatologia ed economia.

"È davvero nuovo mostrare effetti intergenerazionali", ha detto Dettmer, primatologa e neuroscienziata comportamentale. "Ed è una collaborazione davvero nuova tra due campi di studio molto diversi".

Per lo studio, gli scienziati hanno osservato 650 coppie madre-infante. Alla nascita, le scimmie sono state assegnate a caso per essere allevate dalle loro madri o allevate in una nursery. Le scimmie che sono state allevate in un asilo nido hanno avuto assistenti umani per i primi 40 giorni e poi sono state assegnate a un surrogato di stoffa con giochi giornalieri tra coetanei, oppure sono state ospitate insieme ad altri quattro coetanei di scimmie. Dopo otto mesi, tutte le scimmie sono state ospitate e trattate in modo identico. Questa randomizzazione si è verificata anche nelle generazioni successive.

Secondo Dettmer, le scimmie rhesus possono rivelare importanti intuizioni per la comprensione del comportamento umano. Condividono il 93% del loro DNA con gli esseri umani, sviluppano l'attaccamento all'infanzia e hanno strutture sociali simili a quelle umane. "Sono modelli molto validi per le condizioni umane, ma si sviluppano quattro volte più velocemente", ha detto. "Possiamo ottenere risposte molto più velocemente di quanto possiamo dagli esseri umani".

A differenza degli studi sugli esseri umani, in cui i bambini non possono essere assegnati in modo casuale a particolari esperienze di prima infanzia, questo paradigma sperimentale ha permesso ai ricercatori di testare la causalità - piuttosto che la semplice correlazione - tra le prime esperienze sociali e i successivi risultati di salute. E poiché i ricercatori hanno avuto accesso ai dati raccolti nel corso di quattro decenni, sono stati anche in grado di mostrare come questi vantaggi nella prima infanzia siano andati a beneficio di generazioni di discendenti.

I ricercatori hanno scoperto che nei casi in cui le scimmie sono state allevate dalle loro madri e discendono da generazioni di scimmie allevate dalle loro madri, è più probabile che abbiano risultati più sani nella vita e che richiedano meno cure veterinarie. Queste scimmie hanno anche ottenuto un punteggio più alto per quanto riguarda le misure di dominanza - raggiungendo una posizione sociale più elevata, come dimostrato da un più facile accesso al cibo e ai dolci e dalla toelettatura da parte dei partner preferiti.

"Queste sono state le scimmie che hanno ottenuto la banana per prime", ha detto Dettmer.

Le scimmie allevate in vivaio, le cui madri sono state allevate dalle loro madri, non si sono rese conto degli stessi benefici. Cioè, i ricercatori hanno scoperto che i benefici dell'allevamento materno erano positivi solo per la prole delle madri che a loro volta erano state allevate da madri. "La genitorialità", concludono gli autori, "è il canale primario di trasmissione intergenerazionale dei vantaggi della prima infanzia".

Dettmer ha osservato che alle scimmie assegnate agli asili nido veniva ancora dato "un ambiente estremamente arricchito con accesso a chi si prende cura di loro 24 ore su 24", così come il gioco quotidiano e "stimolanti valutazioni cognitive". Ma l'assenza di una madre badante ha avuto un impatto duraturo, ha detto.

Heckman ha dimostrato in precedenza che gli investimenti nei primi anni di vita di un bambino attraverso programmi di qualità per la prima infanzia hanno portato benefici per tutta la sua vita.

L'attuale documento esamina come gli investimenti nella cura della prima infanzia e nei programmi di sicurezza degli attacchi forniscano benefici che persistono attraverso le generazioni. Le scimmie che sono state allevate in età infantile possono essere equiparate ai bambini che non sono in grado di sviluppare attaccamenti sicuri, ha detto Dettmer, come potrebbero essere vissuti da coloro che sono in affidamento.

Il laboratorio di Dettmer sta continuando la ricerca, non solo sulla salute e sui risultati comportamentali dell'attaccamento precoce, ma anche sui cambiamenti che potrebbero verificarsi a livello biologico. "Vogliamo vedere come le esperienze precoci influenzano la metilazione del DNA e come anche questo aiuta a spiegare le differenze", ha detto.